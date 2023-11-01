Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Saward: "Alonso'nun Red Bull'a geçeceği konuşuluyor"

Ünlü gazeteci Joe Saward, Fernando Alonso'nun adının Red Bull ile anıldığını iddia etti.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, mühendislerle birlikte gridde

Son günlerde Albert Fabrega'nın attığı tweet sonrası Fernando Alonso'nun geleceği büyük tartışma konusu oldu.

Alonso'nun Red Bull'a geçebileceği ya da emekli olabileceği yönünde spekülasyonlar mevcut.

Motorsport.com'un kaynakları Alonso ve Red Bull arasında herhangi bir temas olmadığını öğrendiler.

Fakat Joe Saward, bu dedikoduların son günlerde arttığını bildirdi.

Saward, kendi blogunda şöyle dedi: "Pazar gecesi önde gelen bir İspanyol F1 gazetecisi (Albert Fabrega) duyduğu bir söylentinin kendisini heyecanlandırdığını fakat daha fazlasını söylemek istemediğini dile getirdi."

"Çok geçmeden İspanya'dan, Alonso'nun 'çok yıllı bir sözleşmesi' olmasına rağmen 2024'te Aston Martin'de kalmayacağını öne süren haberler geldi. Fernando'nun gelecek yıl Red Bull'a geçebileceği söyleniyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Bu, şampiyon takımı güçlendirecek bir hamle olduğu kadar, Aston Martin için de büyük bir darbe olacak."

"Yani bu çifte darbe olacak. Aston Martin heyecan verici bir başlangıcın ardından bu sezon büyük bir düşüş yaşadı ve Lance Stroll'un öne çıkıp takımı zafere taşıyacağını hayal etmek zor. Piyasadaki -tecrübeli- en iyi sürücü Sergio Perez olabilir."

"Sözleşme tarafında bunların mümkün olup olmadığını kim bilebilir? Fakat çok yıllık sözleşmelerde geleneksel olarak opsiyonlar yer alır. Fernando, Aston Martin'e imza attığında, takımın ona daha fazla ihtiyacı vardı... Bu yüzden muhtemelen istediği şartları elde etti. Eminim ki takımın başarılar elde edememesi durumunda -oradan ayrılmasını sağlayacak- bir çıkış maddesi istemiştir."

"Bu, Red Bull için mantıklı bir hamle olur çünkü Perez yapması gerekeni yapmıyor ve Daniel Ricciardo'nun geri dönüşü oldukça iyi görünse de Fernando'yu işe almak muhtemelen daha iyi olur."

"Alonso mızmız olabileceği için Red Bull'un sürücüleriyle dikkatli şekilde ilgilenmesi gerekecek fakat o,  42 yaşında ve sonsuza kadar buralarda kalmayacak... Bu yüzden Red Bull daha genç birini bulana kadar bu işe çok uygun olacaktır."

"Yılda yaklaşık 8 milyon dolar kazandığı tahmin edilen Perez'e tazminat ödemeye gerek bile olmayabilir. Bugünlerde sürücü sözleşmelerinde takım arkadaşının puanının yüzdesine dayalı performans maddeleri yer alıyor."

"Mexico City yarışının ardından Perez'in 240 puanı, Max Verstappen'in 491 puanının yüzde 48,8'ine denk geliyor. Eğer Perez'den takım arkadaşının puanının en az yüzde 50'sini alması isteniyorsa, bu durum tazminat ödenmesine gerek kalmadan sözleşmenin feshedilmesi için gerekçe olabilir."

"Bu bir spekülasyon, ancak sözleşmelerde kullanılan mantığa dayanıyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mercedes, kalan yarışlarda Ferrari'nin önünde kalmaya odaklanıyor
Sonraki haber Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve Mercedes kadar hızlı değiliz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Formula 1
Brezilya GP

Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi" Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Formula 1
Brezilya GP

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz" Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Formula 1
Brezilya GP

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?" Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Son Haberler

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

F1 Formula 1
Brezilya GP

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC WEC
Bahreyn

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok" Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol