Saward: "Alonso'nun Red Bull'a geçeceği konuşuluyor"

Son günlerde Albert Fabrega'nın attığı tweet sonrası Fernando Alonso'nun geleceği büyük tartışma konusu oldu.

Alonso'nun Red Bull'a geçebileceği ya da emekli olabileceği yönünde spekülasyonlar mevcut.

Motorsport.com'un kaynakları Alonso ve Red Bull arasında herhangi bir temas olmadığını öğrendiler.

Fakat Joe Saward, bu dedikoduların son günlerde arttığını bildirdi.

Saward, kendi blogunda şöyle dedi: "Pazar gecesi önde gelen bir İspanyol F1 gazetecisi (Albert Fabrega) duyduğu bir söylentinin kendisini heyecanlandırdığını fakat daha fazlasını söylemek istemediğini dile getirdi."

"Çok geçmeden İspanya'dan, Alonso'nun 'çok yıllı bir sözleşmesi' olmasına rağmen 2024'te Aston Martin'de kalmayacağını öne süren haberler geldi. Fernando'nun gelecek yıl Red Bull'a geçebileceği söyleniyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Bu, şampiyon takımı güçlendirecek bir hamle olduğu kadar, Aston Martin için de büyük bir darbe olacak."

"Yani bu çifte darbe olacak. Aston Martin heyecan verici bir başlangıcın ardından bu sezon büyük bir düşüş yaşadı ve Lance Stroll'un öne çıkıp takımı zafere taşıyacağını hayal etmek zor. Piyasadaki -tecrübeli- en iyi sürücü Sergio Perez olabilir."

"Sözleşme tarafında bunların mümkün olup olmadığını kim bilebilir? Fakat çok yıllık sözleşmelerde geleneksel olarak opsiyonlar yer alır. Fernando, Aston Martin'e imza attığında, takımın ona daha fazla ihtiyacı vardı... Bu yüzden muhtemelen istediği şartları elde etti. Eminim ki takımın başarılar elde edememesi durumunda -oradan ayrılmasını sağlayacak- bir çıkış maddesi istemiştir."

"Bu, Red Bull için mantıklı bir hamle olur çünkü Perez yapması gerekeni yapmıyor ve Daniel Ricciardo'nun geri dönüşü oldukça iyi görünse de Fernando'yu işe almak muhtemelen daha iyi olur."

"Alonso mızmız olabileceği için Red Bull'un sürücüleriyle dikkatli şekilde ilgilenmesi gerekecek fakat o, 42 yaşında ve sonsuza kadar buralarda kalmayacak... Bu yüzden Red Bull daha genç birini bulana kadar bu işe çok uygun olacaktır."

"Yılda yaklaşık 8 milyon dolar kazandığı tahmin edilen Perez'e tazminat ödemeye gerek bile olmayabilir. Bugünlerde sürücü sözleşmelerinde takım arkadaşının puanının yüzdesine dayalı performans maddeleri yer alıyor."

"Mexico City yarışının ardından Perez'in 240 puanı, Max Verstappen'in 491 puanının yüzde 48,8'ine denk geliyor. Eğer Perez'den takım arkadaşının puanının en az yüzde 50'sini alması isteniyorsa, bu durum tazminat ödenmesine gerek kalmadan sözleşmenin feshedilmesi için gerekçe olabilir."

"Bu bir spekülasyon, ancak sözleşmelerde kullanılan mantığa dayanıyor."