Saudia, Aston Martin ile F1'e geri dönüyor

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Suudia, Williams'ın ön sıralarda yer aldığı dönemde takım ile olan yakın bağları sayesinde spor tarihinde ikonik bir konuma sahip.

Frank Williams, finansal destek için Orta Doğu'ya bakan ilk F1 takım patronuydu ve havayolunun logosu, 1977'de Patrick Neve için hazırlanan özel March aracının arka kanadında yer aldı.

Saudia logosu, 1978'de takımın kendi FW06'sında çok daha belirgindi. Williams Saudia ile ilk galibiyetini 1979'da Silverstone'da Clay Regazzoni ile kazanırken sonraki sezon Alan Jones ile ilk şampiyonluğunu kazandı.

Yıllar geçtikçe diğer sponsorlar önem kazandı ancak Williams, 1984 yılına kadar Saudia'nın desteğini almaya devam etti.

Daha yakın zamanlarda, havayolunun Formula E ile yakın bir ilişkisi olmuştu.

Saudia'nın Aston Martin ile F1'e dönüşü, takımın halihazırda Aramco sponsorluğu sayesinde Suudi Arabistan ile zaten güçlü bağları olduğu göz önüne alındığında mantıklı bir hamleydi.

Aston Martin'in ticari ve pazarlama genel müdürü Jeff Slack, "Saudia'yı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Yeni ortaklığımızı, Krallığın bu hafta sonu Cidde'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası yarışı öncesinde duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Açıkçası, hava yolu dünyası ile F1 arasında stratejik bir ittifak var - bunu birlikte keşfedeceğiz ve küresel seyahat ayak izimizi verimli bir şekilde yönetmeye çalışacağız."

"Saudia'nın gelişi, yalnızca F1'in şirketlere benzeri görülmemiş bir küresel ölçekte sunduğu fırsatların altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda benzersiz, işbirlikçi ortaklıklar arayan benzer düşüncelere sahip markalar için Aston Martin adının gücünü ve çekiciliğini de vurguluyor." dedi.

Saudia Group Pazarlama Direktörü Khaled Tash, "Sporun insanları birleştirme ve sınırsız bir dünya yaratma gücüne inanıyoruz."

"Bu nedenle, vizyonumuzu paylaşan en iyi küresel spor takımlarını seçerken oldukça seçici davrandık. İnovasyona ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlere yön verme tutkusuyla, Aston Martin'de doğal bir ortak bulduğumuzdan eminiz." dedi.

Orta Doğu firmalarından Emirates, Etihad ve Gulf şirketleri de uzun zamandır F1'de sponsorluk yapıyorlar.