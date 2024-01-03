Sauber'in yeni ismi 2024 sezonunda sorun yaratabilir mi?
Alfa Romeo anlaşmasının 2023'te sona ermesiyle birlikte, Sauber nihayet 2024 ve 2025 sezonları için hangi isimle anılacağını doğruladı.
İsviçreli marka online kripto kumarhanesi Stake ile bağlantılarını ilerletmeyi seçti.
F1 sezonunun başlamasına birkaç ay kala, işte Sauber'in yeni adının neden bazı yerlerde sorunlara yol açacağını açıklıyoruz.
Sauber'in yeni ismi ne?
Yılbaşı günü bir açıklama yapma sözü veren Sauber, önümüzdeki iki yıl boyunca Stake F1 takımı olarak anılacağını doğruladı.
Yeni isim pek de sürpriz olmadı. Stake, Şubat 2023'ten bu yana Sauber'e sponsorluk yapıyor ve Aralık ayında FIA giriş listesi yayınlandığında, marka Sauber'in geçici yeni adının bir parçasıydı.
Aynı zamanda Sauber için çok kazançlı bir anlaşma olan Stake'in üç yılda 100 milyon dolar kazandıracağı ve 2026'da Audi devralana kadar araçta yer alacağı bildiriliyor.
Stake kimdir?
Sauber, Stake'i bazı gerçekleri gizleyen bir bahis, eğlence ve yaşam tarzı markası olarak tanımlıyor.
Stake.com, kullanıcıların geleneksel para yerine kripto para birimiyle kumar oynayabilecekleri bir kripto kumarhanesidir.
İlk bakışta Stake, Venezuela kıyılarının hemen dışındaki Curacao'da kayıtlı holding şirketiyle Karayipler merkezli gibi görünüyor, ancak biraz daha derine inildiğinde her şey göründüğü gibi değil.
Avustralya'da yayın yapan Age ve Sydney Morning Herald tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırma, şirketin Curacao dışında faaliyet göstermediğini, aslında 9.000 milden daha uzakta, Melbourne'da yerleşik olduğunu ortaya koydu.
Online kumarhaneler 2001 yılında Avustralya'da yasaklandığından ve şirketlerin bu hizmeti Avustralya sakinlerine sunmasını yasadışı hale geldi.
Ancak bir boşluk, Avustralyalıların siteyi kullanmasına izin vermemesi koşuluyla bir şirketin ülkede yerleşik olmasına izin veriyor. Şirketin Avustralya'da reklam yapmasına da izin verilmiyor ve Curacao'da resmi olarak kayıtlı ve lisanslı olduğu için Avustralya'nın kara para aklama yasalarının da dışında kalıyor.
Curacao'daki üslerine rağmen, Stake'in arkasındaki şirket olan Easygo Gaming'in kurucuları Edward Craven ve Bijan Tehrani de dahil olmak üzere Avustralya'da çalışan olarak listelenen çalışanları var.
Sauber'in yeni adı neden bir sorun?
Son yıllarda değişkenlik gösteren bir kripto markası olmasının yanı sıra, Stake daha net bir sorun teşkil ediyor.
F1 takviminde yer alan pek çok ülkede kumar reklamları yasaklanmış durumda ve Sauber'in anavatanı İsviçre'de bile böyle bir kısıtlama var.
Ev sahibi 24 ülkeden sekizi - Katar, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Bahreyn, Çin ve Brezilya - kumar konusunda bir tür kısıtlamaya sahipken, Stake'in Avustralya'da reklam yapması yasaklanmıştır.
Belirli şirketlere yönelik yasaklar F1'de yeni bir şey değil. Vape markası Vuse McLaren'e sponsorluk yapıyor ancak bir ülkenin kısıtlamaları sigara ve elektronik sigara ürünlerinin reklamını yasakladığı zaman bu durum değişmek zorunda.
Sauber'in yeni resmi adının Stake F1 Sauber Team değil, sadece Stake F1 Team olması, onları belirli alanlarda yaratıcı olmak zorunda bırakıyor.
Sauber bu yasağı nasıl aşacak?
Sauber'in bu kuraldan nasıl kaçınacağına dair bir yanıt geçen yıl verilmişti.
Sauber 2023'teki dört yarış için, tahmin ettiğiniz gibi Stake.com'a ait bir yayın platformu olan Kick markasını kullandı.
Kick, kesinlikle bir kumar ya da kripto şirketi olmadığı için, kârı aynı kişilerin cebine girse bile, Stake'in reklam veremediği alanlarda reklam verebiliyor.
Sauber basın açıklamasında bu konuya değinerek, ortaklıklarının 'geleneksel spor ve eğlence sponsorluğu kavramlarından ayrılan' bir şey olacağını öne sürdü.
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