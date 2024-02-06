Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

Bu listenin başında, bu yıl itme çubuğu sistemi yerine çekme çubuğu süspansiyon düzenine sahip olduğu için aracın ön tarafındaki büyük bir değişiklik yer alıyor.

Hem Red Bull hem de McLaren bu değişikliği iki yıl önce bu kural döngüsünün başında yaptı, bu nedenle herhangi bir şekilde çığır açıcı değil, ancak değişikliği yapmak için gereken karışıklık göz önüne alındığında, düzene sahip olmanın somut bir yararı olduğunu gösteriyor.

İç süspansiyon elemanlarının yeniden paketlenmesi, ağırlıklarının şaside daha aşağıya yerleştirilmesiyle sonuçlanacak ve bu da kurulum değişiklikleri yapma açısından hayatı biraz daha zorlaştıracak. Ancak, her zaman olduğu gibi, aerodinamik avantajlar muhtemelen değişimin yapılmasının önünü açmıştır.

Stake F1 C44 Roll Over & Hava Kutusu Fotoğraf: Sauber F1 Takımı

Takım, son sekiz makinesiyle karşılaştırıldığında tasarımı tamamen elden geçirdiğinden, en büyük değişiklik aslında takla barı ve hava girişi düzenlemesinde diyebiliriz.

Bu araçlardan altısı, omurgası etrafında bölümlere ayrılmış hava kutusu ile bıçak tarzı takla barı tasarımına sahipken, C39 ve C41 üçgen bir takla barı ve ana tertibatın arkasında bir başlık kullandı.

Bu değişiklikte 2024 için yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin katkısı olduğu ve FIA tarafından güvenliği artırmak için yapılan sürekli iyileştirmelerin bir sonucu olduğu açık. Bu değişiklikler, 2022'de Britanya Grand Prix'sinde Zhou Guanyu'nun karıştığı ve aracının takla atmasının ardından takla barının hasar aldığı olay ışığında yapıldı.

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber F1 Takımı

Sauber 2023'te aşağı doğru rampa tarzı bir sidepod çözümüne zaten geçiş yapmıştı ancak bu sezon için çıtayı yükseltti ve yalnızca üstyapının şeklini optimize etmekle kalmadı, aynı zamanda bu sezon pit şeridinde aşağı yukarı görüleceğine şüphe olmayan ve daha da geliştirilmeden önce RB18'de ortaya çıkan bir özelliği de dahil etti.

Bu durumda, sidepod girişinin alt ön kenarı için omuz kısmına doğru daralan uzun bir dudak ortaya çıkmış ve bu da geniş ama sığ bir giriş yaratmıştır.

Bu aynı zamanda alt kesimin profilini de değiştirerek girişin altında hava akışının yörüngesini optimize etmek için şekillendirilebilecek çok daha fazla alan sağladı. Hem giriş hem de yanındaki zemin için gelişim açısından yeni yollar açtı.

Sidepod'un üst yüzeyi de takımın ilgi odağı olmuş durumda. Sidepod omuzu tüm kanat boyunca uzatılarak hava akışını aracın arkasına ve kola şişesi bölgesine iletecek ince bir oluk oluşturulmuş.

Stake F1 C44 Yan ayakları ve taban kenarı Fotoğraf: Sauber F1 Takımı

Motor kapağı kaportasında geçen sezonun sonunda kullanılana benzer şekilde, aracın üst kısmına akış geçişini bölmeye yardımcı olmak için raf benzeri bir omuz kullanılırken, arka soğutma çıkışı aşağı doğru açılı kalmaya devam ediyor.

Kenar kanadı, takımın geçen sezonu kapatırken kullandığı özelliklerden farklı görünüyor, çünkü ön bölüm artık 2023 boyunca rakip araçlarda varyantlarını gördüğümüz üç çıtayla bölünen süpürülmüş profile sahip.

Stake F1 C44 Ön Kanat Fotoğraf: Sauber F1 Takımı

Aracın ön tarafına dönecek olursak, C44 2023 boyunca geliştirilene benzer bir burun ve ön kanat düzenlemesine sahip.

Ancak, renderlarda bulunan ve stüdyoda sunulan araçta bulunmayan küçük bir ayrıntı, kenar plakasının alt arka çeyreğinde, daha önce bir kesik bulunan yerden dışarı çıkan çarpık parmak benzeri bir kanatçık.

Bu, bazı açılardan, geçen sezon Mercedes, Haas, Red Bull ve Ferrari'nin bu pozisyona yerleştirdiği kanatçıklara benziyor, ancak geometrisi bulunduğu ortama daha uygun.

Bu durumların her birinde bu kanatçıklara, yönetmelikler tarafından belirlenen hacimler içindeki konumları nedeniyle izin veriliyor ancak kuşkusuz kanat tarafından üretilen dış yıkamayı iyileştirmek için kenar plakası ve kanat birleşimindeki diğer yüzeylerle birlikte çalışacakları için varlıkları amaçlanmamıştı.

Stake F1 C44 Arka Kanat Fotoğraf: Sauber F1 Takımı

Arka kanat da bu aşamada geçen yılki araçtan büyük ölçüde aktarılmış durumda. Takımın geçen sezon Katar Grand Prix'sinde tanıttığı uç plaka kıvrım çizgisi bu tasarımda da bulunuyor.