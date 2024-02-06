Sauber'in 2024 ilerlemesinin anahtarı olmasını umduğu yüksek riskli tasarım teorisi

Bu ortaklığın son günlerinde olduğu gibi, Sauber otomobilin mümkün olduğunca az bir kısmını boyayarak karbon örgüyü yeşil boya kırpıntılarıyla parçalamayı tercih etmiş. Eğer bu 2003 yılında olsaydı ve güncel tasarım felsefelerinin bağlamından yoksun olsaydı, oldukça havalı bir görünüm olabilirdi; Bunun yerine, 'arabayı boyamama sanatı'nın mevcut sanatsal hareketi, Shrek'in bir rüzgar tüneli modeli üzerinde hapşırdığı ve grafik tasarım departmanının sadece onunla gittiği gibi görünmesine neden oluyor.

Tamam, belki biraz insafsızca oldu ama insanların boyayı azaltmaya başlamasının nedeni, 2022 versiyon Formula 1 araçlarının ilk başta gerekenden biraz daha fazla ağır olmalarıydı. Ancak bu durum, çoğu aracın artık daha hafif olması gerektiği konusunda pandoranın kutusunu açtı. Takımlar artık daha görsel bir araç hazırlamak yerine ağırlığı mümkün olduğu kadar düşük tutmayı ve denge için ağırlık safraları kullanmayı tercih ediyorlar. Öyle olunca; çağdaş F1'in tartışmasız en renkli yılı olan 2017 çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor.

Ama sanatsal bir eleştiri için burada değilsiniz, değil mi? Belki de buradasınız ve her bir takımın gösterdiği sanatsal yeteneğin bir dökümünü, Marcus Wareing'in MasterChef'te ponzu ile marine edilmiş ördek göğsünü mideye indirirkenki hassasiyeti ile yapılan eleştiriler bekliyorsunuz. Bununla birlikte, aracın kendisi hakkında bazı fikirler edinmek umuduyla buna tıklamış ve daha sonra Reddit'e kaçıp "şu adama bir bakın, lansman otomobilini anlatıyor. Muhtemelen gerçek bile değildir!" demeyi planlamış olabilirsiniz. Ya da her yıl oynadığımız "Farkı Bul" oyununu oynamakla gerçekten ilgileniyorsunuz. Sizin için bunu kesinlikle yapabiliriz.

Sauber'in Hinwil üssündeki teknik departman, önce Toro Rosso'ya ve daha sonra McLaren'a geçmeden önce 2010-2012 yılları arasında İsviçre takımında teknik direktör olarak görev yapan James Key'in eklenmesiyle güçlendirildi. Woking'deki mühendislik departmanında yapılan yeniden yapılanma sırasında McLaren'den ayrılan Britanyalı, Sauber'e önemli bir uzmanlık sunacak.

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

Tamamen yeni C44'te göze çarpan bir özellik ön süspansiyonla ilgili: Sauber ön tarafta çekme çubuklu süspansiyon düzenine geçti. Halihazırda yürürlükte olan itme çubuklu arka süspansiyon paketi ile takım, Red Bull'un RB19'da kullandığı aynı kurulumda karar kıldı. Teorik olarak, itme çubuğu yerine çekme çubuğu seçmenin belirgin bir avantajı yok; ancak bu büyük ölçüde aracın aerodinamiğinden etkilenen bir karar oluyor.

İtme çubukları biraz daha kabul edilebilir bir yerel aerodinamik avantaja sahip olduğu için norm haline geldi, ancak çekme çubuğu düzeninde torsiyon çubuklarını monokokta daha aşağıda çalıştırmanın kaçınılmaz bir ağırlık merkezi avantajı var. Tüm bunlar bir denge bulma çalışması. Sauber ağırlık merkezini alçak tutmanın çok daha faydalı olduğuna inanıyor gibi görünüyor; bu seçimde alt gövdenin simülasyonlarda gösterdiği performansın etkisi olduğuna şüphe yok.

Alt gövde akışını geliştirmek için Sauber, sidepodların alt kısmını çok fazla kırptı. Red Bull gibi, hava girişinin uç kısmı hava akışı ile aracın göbeği etrafına gönderilecek hava akışı arasında net bir sınır görevi görmek için bir 'alt ısırık' içeriyor. Yani hava girişinin önündeki bölümün alt kısmı, üst bölümünden daha uzun bir yapıya sahip. Sidepodların alt tarafında pelikan gırtlağı gibi bir çıkıntı bulunuyor. Bunun muhtemelen iki nedeni var.

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

Bu, karoser sınırları içine yerleştirilen radyatörler için alanı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur, ancak aynı zamanda sidepod alt kesimi tarafından oluşturulan herhangi bir kaldırma oluşumunu da kısıtlar. Alan artışının Stake logosu için de faydalı olduğunu söyleyebiliriz...

Alttaki kesiğin kapsamı akıllara 2010'ların başında Toro Rosso'nun daha fazla kullanılabilir alan açmak için zemine geçişte yontma denemeleri yaptığı tasarımları getiriyor. Bu açıdan Ferrari F92A'nın uç noktalarını ve çift tabanını tam olarak taklit etmiyor, ancak genel konsept çok farklı değil. Zeminin üst kısmını daha fazla açmak, aracın üst tarafı ile altındaki Venturi tünelleri arasındaki basınç farkları üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor, çünkü zeminin üstünde daha fazla otomobil alanı olması aerodinamistlerin bununla yapabileceklerini sınırlıyor.

Sauber, sidepodların üstünde, üst yüzey boyunca hafif bir kanal oluşturarak 2023 tasarımına göre küçük bir değişiklik yapmayı tercih ederek, hakim olan aşağı eğim eğilimini sürdürmeye devam etti. Bu, geçen yılki Aston Martin veya Alpine'de görülen örnekler kadar aşırı değil, ancak yine de üst yüzey boyunca hava akışını kontrol etmeye ve taşma olasılığını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Zemin boyunca çok az ayrıntı gösteriliyor ve geçen yılki hileyi göz önünde bulundurarak bu konuda çok fazla tahminde bulunmaktan çekiniliyor. Geçen sene insanları yanıltmak için tırtıklı bir zemin uygulaması gösterilmişti. Bunun yerine, geçen yıl araç üzerinde kullanılan tasarımın biraz değiştirilmiş bir versiyonu gibi görünüyor, bu yüzden bunun doğru olması bekleniyor. Bu durum, lansman görüntülerinde biraz genel görünen ve takımın geçen sezon sergilediği gelişmelerden yoksun olan arka kanat için de geçerli olabilir. Girdap oluşturmak için üst kanat elemanının uçlarını açığa çıkarma yönünde ilerleyen trendlerle birlikte, Sauber'in gerçek versiyonunu saklıyor olabileceğinden şüpheleniliyor.

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

Yeni kimliğiyle birlikte, 2017'den bu yana ara ara görülen bir Sauber alametifarikası yeni araca dahil edilmedi. Takım, 2017'den 2019'a kadar, 2010'ların başında ara sıra görülen ancak hiçbir zaman yaygın bir popülerlik kazanmayan, girişleri her iki tarafa yerleştirilmiş ortadan bölünmüş bir takla barı tasarımı kullanmıştı. Bu tasarım, üçgen hava kutusuyla geçirilen iki sezonun ardından 2022 ve 2023 araçlarında yeniden elden geçirilerek kullanıldı ancak takım daha geleneksel bir yuvarlak dikdörtgen şekle geçti. Bu, hava akışını farklı güç ünitesi bileşenlerine bölmek için de kullanılıyor.

Sauber takımında, 2026'da Audi'nin fabrika takımına dönüşene kadar geçici bir süre için biraz uyumsuz "Stake F1 Team Kick Sauber" adıyla yarışacak. Sanki önümüzdeki iki sezon geçiş döneminden başka bir şey olmayacakmış ve odak noktasının büyük kısmı bir sonraki dönemi tam güçle başlatmak olacakmış gibi geliyor. Ancak, özellikle teknik operasyonun kalitesi ve takımın sürüş tarafını yöneten hâlâ hızlı Valtteri Bottas söz konusu olduğunda, takımın şu anda bir şeyler yapmasını engelleyen çok az şey var. Takımda üçüncü yılına girerken "hedeflerin yüksek olması gerektiğini" belirten Bottas, "kendi beklentilerim de yüksek" diye ekledi.

Ne de olsa F1 durağan değil; takım her şeyi hızlı bir şekilde ileri sararak 2026'ya geçemeyecek. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine şimdi performans sergilemeli ki tekrar akıntıya karşı orta grup mücadelesine yakalanmasın. Dikkat çekici bir yeni görünümle kesinlikle yere bir kazık çakıldı. Takım bu yıl doğru yönde ilerlemeli. Bunu yapamazsa, bir yılı daha arka sıralarda heba olacak...