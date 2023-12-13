Sauber, Zhou'nun 2024'te hata yapmamasını istiyor

Sauber/Alfa Romeo adına mücadele eden Guanyu Zhou, gelecek yıl Formula 1'deki üçüncü yılını geçirecek.

Çinli sürücü, bu yıl zaman zaman çok iyi performans sergilese de bazı hafta sonları beklentilerin altında kaldı.

Tutarlı sonuçlar alamayan Çinli sürücüden beklentiler büyük; bu aynı zamanda kariyeri için de kilit bir sezon da olacak çünkü 2024 sonrasında Sauber'in başka isimlere yönelme ihtimali var.

Alfa Romeo/Sauber baş yarış mühendisi Xevi Pujolar, 2024 yılında Çinli sürücünün artık hata yapma veya istikrarsız sonuçlar alma hakkına sahip olmayacağını açıkladı.

Pujolar, "Zhou belirli şartlarda daha fazla sorun yaşıyor, bu nedenle aracı onun için nasıl daha iyi ayarlayabileceğimizi ve sonuçları daha tutarlı hale getirmek için lastiklerle nasıl daha iyi çalışabileceğini anlamaya çalışıyoruz."

"Belirli koşullarda araçtan istediği hissi alamıyor. Farklar büyük değil ama pozisyonlar açısından büyük, bu yüzden gelecek yıl için bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"2024'te küçük bir hız kaybı ya da hata yapma lüksü olmayacak." dedi.