Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Sauber, Zhou'nun 2024'te hata yapmamasını istiyor

Sauber'in baş yarış mühendisi Xevi Pujolar, Zhou Guanyu'nun 2024'te hata yapmamasını ümit ediyor.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Sauber/Alfa Romeo adına mücadele eden Guanyu Zhou, gelecek yıl Formula 1'deki üçüncü yılını geçirecek.

Çinli sürücü, bu yıl zaman zaman çok iyi performans sergilese de bazı hafta sonları beklentilerin altında kaldı.

Tutarlı sonuçlar alamayan Çinli sürücüden beklentiler büyük; bu aynı zamanda kariyeri için de kilit bir sezon da olacak çünkü 2024 sonrasında Sauber'in başka isimlere yönelme ihtimali var.

Alfa Romeo/Sauber baş yarış mühendisi Xevi Pujolar, 2024 yılında Çinli sürücünün artık hata yapma veya istikrarsız sonuçlar alma hakkına sahip olmayacağını açıkladı.

Pujolar, "Zhou belirli şartlarda daha fazla sorun yaşıyor, bu nedenle aracı onun için nasıl daha iyi ayarlayabileceğimizi ve sonuçları daha tutarlı hale getirmek için lastiklerle nasıl daha iyi çalışabileceğini anlamaya çalışıyoruz."

"Belirli koşullarda araçtan istediği hissi alamıyor. Farklar büyük değil ama pozisyonlar açısından büyük, bu yüzden gelecek yıl için bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"2024'te küçük bir hız kaybı ya da hata yapma lüksü olmayacak." dedi.

Xevi Pujolar, Race engineer, Alfa Romeo

Fotoğraf: Alfa Romeo

Xevi Pujolar, Race engineer, Alfa Romeo

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Coulthard: "Ferrari bana Schumacher'in yanında 'ikinci pilot' olmayı teklif etti"
Sonraki haber Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Formula 1

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli" Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

Formula 1

Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

Berger: "Verstappen, F1 tarihinin en iyisi"

Berger: "Verstappen, F1 tarihinin en iyisi"

Formula 1

Berger: "Verstappen, F1 tarihinin en iyisi" Berger: "Verstappen, F1 tarihinin en iyisi"

Son Haberler

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

F1 Formula 1

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli" Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!

Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!

F1 Formula 1

Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak! Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!

Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı

Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı

F1 Formula 1

Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı

Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

F1 Formula 1

Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol