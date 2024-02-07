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Sauber, yeni geçtiği süspansiyon sisteminden ne fayda bekliyor?

Red Bull tarzı çekme çubuklu ön süspansiyonun zorladığı mekanik ödünler, Sauber'in yeni Formula 1 aracı için "kesinlikle" doğru olanın bu olduğuna ikna olmasını engellemedi.

Editör Burak Yasul
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James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

Sauber, 2024 aracı olan C44 tasarımıyla daha agresif olma çabasının bir parçası olarak, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun bu sezon yarışacağı araçta bazı kapsamlı değişiklikler yaptı.

En ilgi çekici tasarım değişikliklerinden biri süspansiyon düzeninde oldu. Takım, Red Bull ve McLaren'in mevcut zemin etkisi çağında özel olarak iyi bir şekilde kullandıkları çekme çubuklu ön süspansiyon düzenine geçiş yaptı.

Ön taraftaki çekme çubuğu düzeni bir önceki nesil araçlarda gözden düşmüş olsa da, zemin etkili araçlar için sunduğu potansiyel aerodinamik avantajlar daha belirgin hale gelmeye başladı.

Daha önce çalıştığı dönemde McLaren'in ön kısımda çekme çubuğunu tercih etmesini denetleyen Sauber teknik direktörü James Key, aerodinamik kazanımların, mekanik açıdan ideal bir çözüm olmadığı açık olan bu çözümden çok daha ağır bastığını düşünüyor. Çünkü süspansiyon bileşenleri erişilmesi zor bir konumda bulunuyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Key, "Aerodinamik açıdan kesinlikle yapılması gereken doğru şey ve olumlu bir etkisi olacaktır."

"Her şey ön lastiğinizin titreşimini yönetmekle ilgili ve lastiğin etrafında oluşturmaya çalıştığınız birçok başka karmaşık işlevi var."

"Ön kanat ile aracın geri kalanı arasında sahip olduğunuz birkaç parçadan biri. Bu yüzden aerodinamik olarak iyi bir avantaj sağlamak istersiniz."

"Dezavantajı elbette mekanik yönden olabilir. Bu kesinlikle yapmak istediğiniz şey değil. İçten dışa ve arkadan öne: bu hiç de hoş bir süspansiyon tasarımı değil."

Key, iyi bildikleri bir itme çubuğu konseptinden uzaklaşmanın kolay olmadığını, ancak ekibinin herhangi bir dezavantajın üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sauber C44 pull rod suspension comparison

Sauber C44 pull rod suspension comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Kery, "Asıl zorluk, aerodinamiği bir kez oturttuğunuzda, verdiğiniz tüm mekanik tavizlerin üstesinden gelmektir."

"Sanırım yapmamız gereken birkaç adım var. Çünkü bunu yapmak zor. Ancak Sauber'in ilk çekme çubuklu süspansiyon denemesi için harika bir iş çıkardılar." dedi.

Key, Sauber'in çekme çubuklu süspansiyon düzenine geçme kararının geçen eylül ayında göreve başlamadan önce verildiğini açıkladı ve yapılan seçimi görmekten "memnun" olduğunu itiraf etti.

Ayrıca, Red Bull ve McLaren'in bu sistemden çok fazla yararlandıklarını göz önünde bulundurarak, Sauber'in çekme çubuklu ön süspansiyona geçiş yapan tek takım olmasını da beklemiyor.

Key, "Diğerlerinin de bunu takip etmesini beklerdim çünkü temelde yapılması gereken doğru şey bu."

"Ödün veriliyor olsa da net olarak daha iyi olduğunuzu düşünüyorum. Bu konfigürasyonla net olarak daha iyisiniz."

"Arka taraftaki çekme çubuklu-itme çubuklu süspansiyon seçimi aslında bir tartışma konusu değil. Çeşitli paketleme nedenleriyle itme çubuğu kullanmak mekanik olarak daha iyi. Bu konuda fazla bir şey yok."

"Ancak ön taraftaki çekme çubuğu farklı bir hikaye. Diğerlerinin de bunu anlayacağından şüpheleniyorum." dedi.

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