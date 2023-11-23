Sauber: "Yeni CEO'ya rağmen Audi'nin F1'e bağlılığı değişmedi"

Alman şirket, 2022 yılında yaptığı bir duyuru ile, yeni motor döneminin başlayacağı 2026 yılında Sauber ile F1'e gireceğini açıklamıştı.

Takımın belli bir hissesini de satın alma kararı alan Audi için işler son birkaç ayda değişmiş gibi görünüyordu.

F1 planını onaylayan Audi CEO'su Markus Duesmann görevinden ayrıldı ve bunun üzerine şirketin F1'e girişi eskisi kadar istemediği yönünde spekülasyonlar başladı.

Halefi Gernot Döllner, göreve geldiğinden bu yana F1 projesi ve ileriye dönük düşünceleri hakkında hiçbir şey söylemeyince bu iddiaları daha da güçlendirdi.

İletişim eksikliği Audi'nin bağlılığı konusundaki şüpheleri tetikledi ve hatta Toyota'nın projeyi devralabileceğine dair çılgın söylentilere yol açtı.

Fakat Sauber, perde arkasındaki durumun çok açık olduğunu söyledi.

Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi konuşan Alfa Romeo takım patronu Alessandro Alunni Bravi, son birkaç gün içinde Audi'nin merkezinde bazı görüşmeler yaptığını ve her şeyin plana göre gittiğini belirtti.

Bravi, "Vegas ve Abu Dhabi arasında Ingolstadt'taydım. Ortada bir bağlılık olduğunu düşünüyorum."

"Kendini tamamen adamış insanlar gördüm; hepsi gerçekten çok çalışıyor. Zorluğun büyük olduğunu biliyoruz ama projeye tamamen bağlılar." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images The new Audi Sport F1 concept car

Bravi, Audi'nin F1'e girme kararının sadece bir kişiye bağlı olmadığını, aksine birden fazla üst düzey yöneticinin fikri desteklediğini söyledi.

"Audi'nin F1'e olan bağlılığı, en başından beri gerçekten çok güçlüydü. F1 projesi Audi yönetim kurulu tarafından onaylandı, Audi Denetleme Kurulu tarafından onaylandı ve daha sonra VW Denetleme Kurulu tarafından onaylandı."

"Dolayısıyla bu, Audi/VW Grubu içerisinde her düzeyde bir bağlılık olduğunu gösteriyor.."

"CEO'nun değişmesi bu yaklaşımı değiştirmez, çünkü bu tek bir bireyin ya da yönetim kurulunun kararı değil. Bir bütün olarak grubun kararı."

Bravi, Audi ile ticari, teknik ve pazarlama alanında düzenli toplantılar yapıldığını söylerken, şu anda Audi markasını öne çıkarmamalarının "kendi tercihleri" olduğunu söyledi.

"Ticari açıdan konuşursak, 2026'da büyük bir patlama olması için Audi'nin takımla olan ilişkisini sulandırmamak önemli. Bu yüzden grubun mirasına bakarak, Sauber olarak devam edeceğiz."

Sauber, Alfa Romeo sonrası yeni takım adı ve isim sponsorunu ilerleyen günlerde açıklayacak.

Bravi şunları ekledi: "Bir sonraki adımı zaten planlamıştık. 2022'nin başında, önümüzdeki iki sezon için bu isim partneriyle anlaştık."

"FIA, 2024 katılımcı listesini 10 Aralık civarında yayınlayacak ve biz de o zaman önümüzdeki iki sezon için takım adının ve takımımızın isim partnerinin kim olacağını bildireceğiz."

"Önümüzdeki iki sezon için her şey netleşmiş durumda. Bunların iki geçiş yılı olmadığını yinelemek istiyorum."

"Takımı bir üst seviyeye taşıyacak uzun vadeli bir projenin parçası olan iki yıl olacak."