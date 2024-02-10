Sauber, yeni C44'ü Barselona'da piste çıkardı!

Yeni adı Stake F1 olan İsviçreli ekip, Barselona pistinde yeni aracı C44'ün ilk sürüşünü ve aynı zamanda resmi çekim gününü gerçekleştirdi.

Çekim günü 200 km üzerinden gerçekleştiriliyor ve takımların -demo lastiklerle- yeni aracı ilk kez denemesine izin veriliyor.

Hava oldukça güneşliydi ve sıcaklık 14-15 santigrat dereceydi. İlk bilgiler her şeyin yolunda gittiği yönünde fakat bu konuda resmi bir açıklama yok.

Takım teste dair sadece birkaç fotoğraf ve bir kısa video paylaşarak taraftarlarına yeni aracın motorunun sesini değerlendirme imkanı sundu.

Bu, 2024 aracını piste çıkaran ilk takımın Sauber olduğu anlamına geliyor. Yakında diğer takımlar da 2024 Formula 1 aracını çeşitli pistlerde ilk kez deneyecek.