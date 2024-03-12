Sauber yaşadığı pit stop sorunlarını çözmeye çalışıyor
Sauber Formula 1 takımı, sezonun ilk iki yarışında her iki pilotunun da zaman kaybetmesinin ardından pit stop sorunlarını çözmek için çalışıyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leaves his pit box after a stop
Zak Mauger / Motorsport Images
Valtteri Bottas Bahreyn GP'sindeki ikinci pit stopunda sol ön lastiği değişimi sırasında bijon tabancasının diş atma sorunu nedeniyle neredeyse 50 saniye kaybetti.
Geçen hafta sonu Suudi Arabistan GP'de Zhou Guanyu pite girdiğinde benzer bir sorun nedeniyle yaklaşık 25 saniye gecikti.
Çinli sürücü, güvenlik aracı arkasında pite gelmeyen dört sürücüden biriydi ve bazı soğutma sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmasına rağmen, Nico Hulkenberg gibi Kevin Magnussen'in takip eden grubu tutmasından da faydalanarak yarışı 11. sırada tamamlamaya doğru gidiyordu.
Takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, takımın sorunu çözmek için çalıştığını doğruladı.
Motorsport.com'a verdiği demeçte Alunni Bravi, "Her şeyden önce, bunun mekanikerlerimizin ya da ekibimizin hatası olmadığını söylemek benim için çok önemli, onlar gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar."
"Bir sorunumuz olduğunu biliyoruz, Bahreyn'de Valtteri'nin aracında ve Suudi Arabistan'da Zhou'nun aracında aynı sorunu yaşadık."
"Bu yüzden araştırdık ve bu sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki yarışlarda bu sorunu tekrar yaşamamak için parçaları gözden geçiriyoruz." dedi.
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44 in the pit lane
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Bu yıl daha hızlı pit stoplar yapmak amacıyla takım, şimdi gözden geçirilecek olan değişiklikler yaptı.
Alunni Bravi, "Yeni ekipmanlarımız var, tüm parçaların yeni bir tasarımı var. Elbette geliştirilmesi gereken bir şeyler var."
"Tutarlı bir pit stop, hızlı bir pit stop ve aynı zamanda herhangi bir sorun yaşamamak için 360 derecelik bir yaklaşımla tüm alanlarda çalışıyoruz."
"Bizim için şu an çok önemli çünkü son iki yarışta bu sorunu yaşadık. Bu yüzden yarışlar sırasında sorun yaşamayı göze alamayız çünkü aracın potansiyeli puanlar için mücadele etmeye yetiyor."
"Tabii ki hem Bahreyn'de hem de Cidde'de bir sorun yüzünden bu fırsatı tehlikeye attık. Bu bizim tarafımızdan araştırdığımız bir konu ve düzeltmek için çalışıyoruz." dedi.
Yarış direktörü Xevi Pujolar, pit stop sorununun Avustralya'daki bir sonraki yarıştan önce takım için çözülmesi gereken önemli bir görev olduğu konusunda hemfikir.
Pujolar, "Bence hâlâ olmak istediğimiz yerde olmadığımız açık. Melbourne için bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çünkü çok kırılgan olduğumuzu söyleyebilirim."
"Ekipte, teknisyenlerde bir sorun yok, makul bir iş yaptıklarını söyleyebilirim. Ancak yine bir sorun yaşadık. Bu yüzden şimdi araştırmamız ve bir sonraki yarış için daha sağlam olmak adına bazı önlemler bulmaya çalışmamız gerekiyor."
"Bijonlarda diş atma sorunu yaşıyoruz. Bu da zaman alıyor çünkü bijon somununu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Russell, Bearman'ı 2025 F1 gridinde görmeyi bekliyor
Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"
Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar