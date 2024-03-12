Sauber yaşadığı pit stop sorunlarını çözmeye çalışıyor

Valtteri Bottas Bahreyn GP'sindeki ikinci pit stopunda sol ön lastiği değişimi sırasında bijon tabancasının diş atma sorunu nedeniyle neredeyse 50 saniye kaybetti.

Geçen hafta sonu Suudi Arabistan GP'de Zhou Guanyu pite girdiğinde benzer bir sorun nedeniyle yaklaşık 25 saniye gecikti.

Çinli sürücü, güvenlik aracı arkasında pite gelmeyen dört sürücüden biriydi ve bazı soğutma sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmasına rağmen, Nico Hulkenberg gibi Kevin Magnussen'in takip eden grubu tutmasından da faydalanarak yarışı 11. sırada tamamlamaya doğru gidiyordu.

Takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, takımın sorunu çözmek için çalıştığını doğruladı.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Alunni Bravi, "Her şeyden önce, bunun mekanikerlerimizin ya da ekibimizin hatası olmadığını söylemek benim için çok önemli, onlar gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar."

"Bir sorunumuz olduğunu biliyoruz, Bahreyn'de Valtteri'nin aracında ve Suudi Arabistan'da Zhou'nun aracında aynı sorunu yaşadık."

"Bu yüzden araştırdık ve bu sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki yarışlarda bu sorunu tekrar yaşamamak için parçaları gözden geçiriyoruz." dedi.

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44 in the pit lane Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu yıl daha hızlı pit stoplar yapmak amacıyla takım, şimdi gözden geçirilecek olan değişiklikler yaptı.

Alunni Bravi, "Yeni ekipmanlarımız var, tüm parçaların yeni bir tasarımı var. Elbette geliştirilmesi gereken bir şeyler var."

"Tutarlı bir pit stop, hızlı bir pit stop ve aynı zamanda herhangi bir sorun yaşamamak için 360 derecelik bir yaklaşımla tüm alanlarda çalışıyoruz."

"Bizim için şu an çok önemli çünkü son iki yarışta bu sorunu yaşadık. Bu yüzden yarışlar sırasında sorun yaşamayı göze alamayız çünkü aracın potansiyeli puanlar için mücadele etmeye yetiyor."

"Tabii ki hem Bahreyn'de hem de Cidde'de bir sorun yüzünden bu fırsatı tehlikeye attık. Bu bizim tarafımızdan araştırdığımız bir konu ve düzeltmek için çalışıyoruz." dedi.

Yarış direktörü Xevi Pujolar, pit stop sorununun Avustralya'daki bir sonraki yarıştan önce takım için çözülmesi gereken önemli bir görev olduğu konusunda hemfikir.

Pujolar, "Bence hâlâ olmak istediğimiz yerde olmadığımız açık. Melbourne için bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çünkü çok kırılgan olduğumuzu söyleyebilirim."

"Ekipte, teknisyenlerde bir sorun yok, makul bir iş yaptıklarını söyleyebilirim. Ancak yine bir sorun yaşadık. Bu yüzden şimdi araştırmamız ve bir sonraki yarış için daha sağlam olmak adına bazı önlemler bulmaya çalışmamız gerekiyor."

"Bijonlarda diş atma sorunu yaşıyoruz. Bu da zaman alıyor çünkü bijon somununu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.