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Sauber, üretim sürecini kısaltacak yeni teknolojilere geçiyor

Sauber perde arkasında Audi dönemi için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Örneğin, 2022 sezonunda karşılaşılan sorunlardan biri olan güncellemelerin üretim sürelerini iyileştirmek için tasarım ve üretim bölümüne yatırım yapıldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Gianluca D'Alessandro
Güncelleme
Alfa Romeo C43 front view

Sauber ve Alfa Romeo arasındaki ortaklık geçen yılın ardından sona erdi. İsviçreli takımın yeni dönemdeki ana sponsoru Stake alacak ve takımın adı 'Stake F1 Team' olarak değiştirilecek.

Fakat dikkatler kuşkusuz yavaş yavaş Audi markasının resmen spora dahil olacağı 2026 yılına çevriliyor. Hedeflenen yatırımlar sayesinde perde arkasında yeni işe alımlar yapılıyor ve bu da takımı sadece insani açıdan değil, mevcut tesisler açısından da geliştiriyor.

Bir adım geriye gidersek, 2022'de Hinwil merkezli takımı etkileyen sorunlardan biri, güncellemelerin beklenenden daha geç gelmesiydi. Örneğin, yeni ön kanat tabandaki bazı değişikliklerle bağlantılı şekilde Suzuka'da gelirken, ikinci paket Austin'de geldi.

Bu parçalar daha erken gelmiş olsaydı takım yılı daha iyi şekilde bitirebilirdi. Güncellemeler, aracın zayıf noktalarından biri olan yüksek hızlı virajlarda ilerleme kaydedilmesine sağlarken, yere basma gücünün artmasına ve aracın genel dengesinin iyileşmesine yardım etti.

Alfa Romeo Racing C43 dettaglio tecnico

Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo Racing C43 dettaglio tecnico

Bu parçaların üretimindeki gecikmenin nedeni hem bütçe sorunları hem de üretim departmanındaki problemlerdi. Yeni yatırımlar ve yeni bir sponsorun gelişi tesislerin iyileştirilmesine ve işlerin hızlandırılmasına yardımcı oldu. Bu yılın ikinci yarısı referans alındığında -Hollanda Grand Prix'sinden itibaren pek çok güncelleme getirdiler.

Monza'ya getirilen ön süspansiyon güncellemesinin yanı sıra yeni bir arka kanat hazırlandı. Singapur'da hem difüzör hem de taban güncellemesi içeren yeni bir paket tanıtıldı.

Ayrıca, yılın son Grand Prix'sinde mühendisler, kanat ve uç plakaların tasarımı gibi çeşitli ayrıntıların yenilendiği, yeni bir ön kanat getirdi.

Takım patronu Alunni Bravi, "Tabii ki, takım olarak bir adım ileri gitmeliyiz ve bizim için hedef, asla rakamlar veya pozisyonlardan bahsetmesek de, büyümektir. Bu yıl da gördük ki, geliştirilmesi gereken alanlar ve zayıf noktalar hâlâ var ve bu konuda hem James [Key] hem deAndreas Seidl çalışıyor." dedi.

La nuova ala anteriore portata ad Abu Dhabi

La nuova ala anteriore portata ad Abu Dhabi

2026'ya yönelik dönüşüm süreci küçük adımlarla ilerliyor ve geçmiş yıllarda ortaya çıkan zayıflıkları ele alıyor.

Bravi şunları ekliyor: "Andreas sadece 2026 ve takımın dönüşüm süreci üzerinde değil, 2024 için takımı geliştirmek de dahil olmak üzere bugün üzerinde de çalışıyor. Geçmişteki zayıflıklarımızdan biri sezon içi gelişimdi, doğrudan rakiplerimiz gibi gelişim sağlayamıyorduk."

"Bu yıl yeni parçaların üretim süresini önemli ölçüde azalttık, sezon boyunca sürekli ilerleme kaydettik, en az dört büyük güncelleme getirdik. Abu Dabi'de bile yeni bir ön kanadımız vardı."

Yapılan yatırımlar arasında Hinwil'deki üretim departmanını geliştirmek adına yeni teknolojiye geçilmesi de vardı.

Sauber sadece tesislere değil, aynı zamanda personele de yatırım yapıyor; öyle ki perde arkasında, üst düzey takımlardan olanlar da dahil olmak üzere diğer takımlardan işe alımlar gerçekleşiyor.

Fabrikadaki çalışan sayısı şu anda 500'ün üzerine çıkmış durumda ve bu sayı Frederic Vasseur'ün Hinwil'de takım patronu olarak görev yapmaya başladığı 2017 yılındaki sayının yaklaşık iki katı.

Yakında bu isimlere yenileri de eklenecek.

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