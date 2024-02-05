Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Bu seçim, mevcut düzenlemeler 2022'de uygulamaya konduğunda Red Bull ve McLaren tarafından yapılmıştı. yeni Sauber teknik direktörü James Key hala McLaren takımında çalışıyordu.

Red Bull'un RB18 ve RB19 modellerinin başarısı ve McLaren'in geçen yılki form artışı, kaçınılmaz olarak diğer takımların da bu seçeneği incelemesine yol açtı. Sauber, tamamen yeni bir gövde paketi ile birlikte aerodinamik bir fayda arayışı içinde çekme çubuğu rotasını seçmeye karar verdi.

Eylül ayında Sauber'de çalışmaya başlayan Key, C44'ün hayal kırıklığı yaratan selefiyle çok az ortak noktası olduğunu söylüyor.

Key, "Aracın arka kısmındaki birkaç değişiklik dışında neredeyse tamamen yeni bir araç. Ekip ben katılmadan çok önce iddialı bir yön çizmek zorundaydı. Bazılarını hiç göremediğiniz ama bazılarının çok belirgin olduğu pek çok mekanik değişiklik var."

"Ön süspansiyon tamamen yeni, bizim boyutumuzdaki bir ekip için zorlu ve iddialı bir proje. Elbette ki geliştirmenin ana alanının bu olduğu düşünüldüğünde bekleneceği gibi birçok aerodinamik değişiklik var. Bu nedenle, genel olarak, araç gerçekten geçen yılki araçtan oldukça farklı görünecek."

"Pek çok yeni ve heyecan verici yönelimde bulunduk ve bunların hepsi de oldukça büyük bir potansiyele sahip gibi görünüyor; dolayısıyla bunları pistte görmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Key, son iki yılda ekiplerin konsept seçimleri açısından yakınlaştığını kabul ederken, farklı fikirler için hala yer olduğunu belirtti.

James Key, Alfa Romeo F1 Team Technical Director Photo by: Alfa Romeo

Key, "Bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 2022'den bu yana otomobiller çok hızlı bir şekilde gelişti ve otomobilin pek çok alanında çok fazla potansiyel var."

"Bu trendler muhtemelen üçüncü yılda da devam edecek olsa da, trendlere karşı çıkmaya başlayan insanlar da olabilir ve buna dikkat etmeliyiz."

"Bu alanlardan bazıları geçtiğimiz birkaç yılda oldukça ilerleme kaydetti ve eminim bu yıl da kaydedecek."

"Örneğin, yeni aracımızda ön süspansiyon çok farklı, çünkü diğer bazı takımların da benimsediği çekme çubuklu ön süspansiyona geçtik. Bu mekanik nedenlerle değil, aerodinamik nedenlerle yapılan bir seçimdi." dedi.

Key, bir yandan cesur bir aerodinamik adım atarken bir yandan da otomobile mekanik değişiklikler getirmenin zor olduğunu kabul etti.

Key, "Dengeyi doğru kurmaya çalışmak oldukça önemli. Ancak ekip planlandığı gibi çalışması gereken bir şey üretmek için çok zor bir projede harika bir iş çıkardı."

"Elbette aerodinami ön planda, dolayısıyla göreceğiniz pek çok dış unsur daha verimli yere basma kuvveti üretme amacına yönelik. Bu araçlarda karoser, önceki nesle kıyasla çok daha büyük bir savaş alanı."

Temiz C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

"Burada trendlerin geliştiğini görebiliyoruz. Bu yıl gittiğimiz yön geçen yıl yaptığımıza göre çok fazla riskli."

"Bu takım için de yeni bir çıkış. Ancak bu trendlerin gittiği yere daha uygun ve muhtemelen daha ileri bir adım. Eminim bazı rakiplerimiz de benzer şeyler yapmıştır, bunu görmek ilginç olacak."

"Elbette, yere basma kuvvetinin çoğunun üretildiği yer zemindir."

"Bu alanda oldukça farklı bir yaklaşımımız var. Yeni bir konseptimiz var ve şu anda oldukça üretken bir çözüm gibi görünüyor. Tüm bu şeyler yeni, görünmeyen tarafta çok daha fazlası var." dedi.

Yeni otomobil cuma günü Barselona'da yapılacak bir çekim gününde test edilecek.