Sauber, Stefano Sordo ile anlaştı

Doğrudan Teknik Direktör James Key'e rapor verecek olan Sordo, 2026 yılında Audi F1 fabrika takımı olmayan hazırlanan İsviçreli ekibin performansını arttırmaya yardımcı olacak.

Motor sporları dünyasında tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Sordo, 2010-2013 yılları arasında Red Bull Racing'de görev yapmış ve üst üste dünya şampiyonlukları kazanılmasına katkıda bulunmuştu.

2004 yılında Red Bull Racing'e katılan ve yarış mühendisliği görevini üstlenen Sordo, 2006 yılını Toro Rosso'da geçirmiş sonrasında ise Aero performans takım lideri olarak Red Bull'a geri dönmüştü.

Bu rolde yedi yıl geçirdikten sonra, 2014-16 arası aero performans şefi olarak görev yapan Sordo, 2016'nın Ekim ayında McLaren'a katıldı ve 2022'nin Ekim ayında İngiliz ekipten ayrıldı.

Son olarak IndyCar ve IMSA'da yarışan RLL Racing'de Teknik Direktör olarak görev yaptı.

Sauber'in CEO'su Andreas Seidl, "Stefano'nun gelişi teknik departmanımızın yapısının geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu."

"Stefano kazanan bir takımın neye ihtiyacı duyduğunu biliyor, takıma zengin bir deneyim getiriyor ve geçmişte üstlendiği farklı görevlerle teknik yapımızın güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip, gerekenleri uygulamak için mükemmel bir konuma sahip."

"Hinwil'de güçlü bir teknik ekibimiz var ve Stefano'nun gelişi , Audi'nin F1'e girmek için hazırlandığı bu kritik dönemde bu becerileri kullanmamıza ve performansa dönüştürmemize yardımcı olacak." dedi.