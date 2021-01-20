Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Sauber, 2010 yılından bu yana Ferrari'nin müşteri ekiplerinden bir tanesi konumunda yer alırken, taraflar arasında yakın bir işbirliği var ve ayrıca FIAT Grubu'na ait olan Alfa Romeo da 2019 yılından bu yana İsviçreli ekibin isim sponsorluğunu yapıyor.

Sauber ve Ferrari arasındaki mevcut ortaklık anlaşması 2021'in ardından sona erecekti ve İsviçreli ekibin Renault'ya geçebileceği yönünde iddialar vardı.

Ancak Motorsport.com, Ferrari ve Sauber arasında 2022-25 yıllarını kapsayacak yeni bir anlaşma yapıldığını öğrendi.

Anlaşma henüz resmi olarak imzalanmamış olsa da, ortaklığın devamı için gerekli planlamalar yapılmış durumda.

2022 Sauber şasisinin tasarımı, bir Ferrari güç ünitesi ve vites kutusu tasarımı baz alınarak başladı. Bu, mevcut anlaşmanın uzatılacağını önemli bir göstergesi.

Renault ise McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinin ardından herhangi bir müşteri ekibine sahip değil ve bundan ötürü son haftalarda Sauber'le anlaşma yapabilecekleri yönünde söylentiler vardı.

Takım patronu Frederic Vasseur, 2016 yılında kısa bir süreliğine görev aldığı Renault ile iyi bir ilişkiye sahip olsa da, Sauber ekibinin hissedarları (Ferrari ile devam ederek) istikrara sahip olmanın daha iyi olduğunu düşündüler.

Anlaşmanın uzatılmasıyla beraber Ferrari, fabrika takımına ek olarak iki müşteri ekibine sahip olacak. Böylece spordaki gücünü de korumuş olacak.

Sauber, 2019'dan beri Ferrari'nin İtalyan sürücüsü Antonio Giovinazzi ile yarışıyor. Ferrari genç sürücü akademisinde yer alan Mick Schumacher ise bu yıl Haas'la F1'e geçecek.

Özellikle Haas ve Ferrari arasındaki ilişki son dönemde artmaya başlamış durumda.

Fiat Chrysler ve Peugeot Group arasındaki birleşmesinin ardından Alfa Romeo'nun sporda kalmaya devam edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz.