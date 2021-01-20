Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

paylaşım
yorumlar
Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com, Sauber ve Ferrari arasındaki ortaklığın 2025 sonuna kadar uzatılacağını öğrenirken, Renault ile ilgili iddialar sona ermiş oldu.

Sauber, 2010 yılından bu yana Ferrari'nin müşteri ekiplerinden bir tanesi konumunda yer alırken, taraflar arasında yakın bir işbirliği var ve ayrıca FIAT Grubu'na ait olan Alfa Romeo da 2019 yılından bu yana İsviçreli ekibin isim sponsorluğunu yapıyor.

Sauber ve Ferrari arasındaki mevcut ortaklık anlaşması 2021'in ardından sona erecekti ve İsviçreli ekibin Renault'ya geçebileceği yönünde iddialar vardı.

Ancak Motorsport.com, Ferrari ve Sauber arasında 2022-25 yıllarını kapsayacak yeni bir anlaşma yapıldığını öğrendi.

Anlaşma henüz resmi olarak imzalanmamış olsa da, ortaklığın devamı için gerekli planlamalar yapılmış durumda.

2022 Sauber şasisinin tasarımı, bir Ferrari güç ünitesi ve vites kutusu tasarımı baz alınarak başladı. Bu, mevcut anlaşmanın uzatılacağını önemli bir göstergesi.

Renault ise McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinin ardından herhangi bir müşteri ekibine sahip değil ve bundan ötürü son haftalarda Sauber'le anlaşma yapabilecekleri yönünde söylentiler vardı.

Takım patronu Frederic Vasseur, 2016 yılında kısa bir süreliğine görev aldığı Renault ile iyi bir ilişkiye sahip olsa da, Sauber ekibinin hissedarları (Ferrari ile devam ederek) istikrara sahip olmanın daha iyi olduğunu düşündüler.

Anlaşmanın uzatılmasıyla beraber Ferrari, fabrika takımına ek olarak iki müşteri ekibine sahip olacak. Böylece spordaki gücünü de korumuş olacak.

Sauber, 2019'dan beri Ferrari'nin İtalyan sürücüsü Antonio Giovinazzi ile yarışıyor. Ferrari genç sürücü akademisinde yer alan Mick Schumacher ise bu yıl Haas'la F1'e geçecek.

Özellikle Haas ve Ferrari arasındaki ilişki son dönemde artmaya başlamış durumda.

Fiat Chrysler ve Peugeot Group arasındaki birleşmesinin ardından Alfa Romeo'nun sporda kalmaya devam edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

Önceki haber

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar Bugün

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!
F3 F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

Son Haberler

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

42 dk
2
Formula 1

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

18s
3
Formula 1

Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

6s
4
Formula 1

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş

4s
5
Formula 1

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

18s

Son Haberler

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
F1

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"
F1

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı
F1

Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş
F1

Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
F1

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

Son Videolar

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
10dk

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.