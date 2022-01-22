Sauber, Raikkonen'i yarışlara dönme konusunda destekleyecek

Kimi Raikkonen, Formula 1 kariyerine 2001 yılında başladı ve sporda tam 19 yıl geçirdi. Bu süreçte Sauber/Alfa Romeo, McLaren, Lotus ve Ferrari ile 349 yarışa çıktı.

Kariyerine, Hinwil merkezli Sauber ile başlayan Raikkonen, bir nevi kariyerine burada son noktayı koymuş oldu.

Raikkonen şimdilik geleceğiyle ilgili plan yapmıyor ancak henüz 42 yaşında olduğu düşünüldüğünde, farklı serilerde yer alması oldukça yüksek bir ihtimal.

Vasseur, Raikkonen'e gelecekte planlayacağı herhangi bir şeyde yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

GPFans'e konuşan Vasseur, Raikkonen'in geleceği hakkında şöyle dedi: "Ona başka bir şey yapmak isterse yardım edebileceğimi, Sauber Grubu'nun bile destek vermekten ve başka projeler bulmaktan oldukça mutlu olacağını söyledim."

"Çünkü artık neredeyse her yerdeler, Le Mans ve Formula E'de de yer alıyorlar."

'Fakat Kimi 'Hayır, kısa vadede yarışları bırakmayı tercih ediyorum. Sonrasında, belki altı veya sekiz ay sonra başka bir şey yapmak isterim' diyerek olaya netlik kazandırdı."

"Bence F1'de arka arkaya bu kadar çok sezon geçirdikten sonra 'Tamam, gelecek yıl WTCC'de veya X bir yerde yarışacağım' gibi bir şey demesi oldukça zor olurdu."

Raikkonen'in bir daha F1 padokuna dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Vasseur, "Bilmiyorum. Bence şu anda dinlemeyi hak ediyor."

"Dürüst olmak gerekirse bunun oldukça iyi bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Bize karşı her zaman çok netti. Bu, benim için çok önemli." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images