Sauber: "Pit stop sorunları için Bottas'tan özür dilemeliyiz"

Bahreyn'de Bottas'ın ve Suudi Arabistan'da takım arkadaşı Zhou Guanyu'nun tekerlek yuvalarında yaşanan sorunların ardından, Bottas Avustralya GP'sinde puan kazanma şansının olduğu bir aşamada benzer bir sorun nedeniyle uzun bir pit stop daha yaptı.

Bottas yarış sonunda çizgiyi 14. sırada geçerken, Alunni Bravi hemen telsizden Fin pilottan pit sorunu için özür diledi ve sorunun çözüleceğine dair söz verdi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Alunni Bravi, "Bu önemli. Çünkü üç yarışta pitstop ile ilgili üç sorun yaşadık. Valtteri ile olan ikincisinde de."

"Benim için, bir sorun yaşadığımızda sürücülerimize birlikte olduğumuzu, birlikte çalıştığımızı göstermemiz önemli. Her zaman birlikte kazandığımızı ya da kaybettiğimizi söyleriz ama bu durumda bu daha da önemli."

"Valtteri de güçlü bir yarış çıkardı. Biz onun tüm Grand Prix'lerde güçlü bir şekilde motive olmasını istiyoruz. Bence özür dilemek bizim için en asgari şeydi."

"Tüm ekibe söylediğim gibi, işler doğru yönde gitmediğinde sorumluluğu üstlenmeli ve gelişmek için birlikte çalışmalıyız."

"Bu hafta sonu bazı olumlu şeylerle döndüğümüzü söylemek istiyorum. Elbette bu sorunlar yüzünden her şey tehlikeye girdi. Gerçekten çok çalışmamız gerekiyor çünkü bu da kaçırdığımız bir başka fırsat oldu." dedi.

Alunni Bravi, Bottas'ın gecikmeli pit stoptan önce Melbourne'de iyi bir hız ortaya koyduğunu vurguladı.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

Alunni Bravi, "Valtteri yarışın başında Fernando [Alonso] ile mücadele edebilecek hıza sahip olduğunu gösterdi. Yuki Tsunoda ile aynı yarış temposuna sahipti."

"Yarıştan çıkarabileceğimiz olumlu sonuç bu. Lastik aşınması açısından da çok güçlü bir ilk stint geçirdik."

"İkincisini dikkate alamayız çünkü Valtteri'ye pit stoptan sonra tur bindirdiler ve dolayısıyla mavi bayraklar elbette tutarlılığını etkiledi."

"Bu yüzden böyle bir sorunumuz olduğunu biliyoruz ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Bu tüm takım için çok acı verici çünkü hem araç performansı hem de uygulama açısından bu hafta sonu sıralamalardan yarışa kadar daha güçlüydük ve Suzuka'da daha güçlü olacağız." dedi.

Bottas üç yarışta ikinci pit gecikmesinin, özellikle de ilk 10'da bitirme şansı varken, sinir bozucu olduğunu kabul etti.

Bottas, "Bu zor. Bu yıl puan almak kolay değil. Bu yüzden bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum."

"Ama bu sadece pit stoplarla ilgili sorunu %100 çözemediğimizi gösteriyor. Tek bildiğim bunun üzerinde çalıştığımız ve mümkün olduğunca çabuk bir çözüm bulmamız gerektiği."

"İlk 10'da olmalıydık, özellikle de orada burada karbon parçaları olduğunu ve araçların yarış dışı kaldığını düşünürsek." dedi.