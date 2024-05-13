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Formula 1 Emilia Romagna GP

Sauber, pit stop sıkıntılarını gidermek için Imola'da 'önemli' güncellemeler yapacak

Sauber takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, Emilia Romagna Grand Prix'sindeki "önemli güncellemelerin" pist içi ve pist dışı sorunları gidermeye yardımcı olacağını açıkladı.

Ewan Gale Charles Bradley
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, comes in for a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hinwil merkezli ekip bu sezon henüz puan alamazken, Haas ve RB ilk 10'a girmiş olsa da, grid ilk beş ve son beş takım şeklinde bölünmüş görünüyor.
Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas direksiyon başında iyi performans gösterebileceklerinin ilk sinyallerini verseler de, çabaları büyük ölçüde kış boyunca tanıtılan yeni ekipmanlarla bağlantılı pit stoplardaki kalıcı sorunlar nedeniyle engellendi.
Her iki sürücü Miami Grand Prix'sinde vakit kaybından kurtulmuş olsa da, bu sezon pit stoplar sırasında yalama yapan somunlar nedeniyle çok sayıda sorun yaşadı.
Avustralya Grand Prix'sinde 30 saniyeden fazla süren bir pit stop yapan ve Sauber'in fırlayan bir tekerlek somununun hızlı şeride girmesi nedeniyle ceza almasının ardından Bottas, takımın sorunlar için özür dilediğini açıkladı ve ekledi: "Bu işte birlikteyiz.
"Ben hayal kırıklığına uğradım ama tüm takım hayal kırıklığına uğradı çünkü böyle şeyler olmamalı."
"Bu yüzden bu konuyu kesinlikle ciddiye alıyoruz ve şu anda önceliğimiz bu sorunu çözmek."
Ancak Hard Rock Stadyumu'nda Sauber, pitlerde herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen, rakiplerini rahatsız edecek bir performansa sahip değildi.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alunni Bravi, "Yumuşak lastik stratejisinin doğru olduğunu düşünüyorum, lastiklerde bozulma yaşamadık."
"Sonunda en hızlı turunu atmayı başardı. Ancak yarışın büyük bir bölümünde [Alex] Albon'un arkasında mücadele ediyorduk. DRS ile de geçilmemek için, bizden daha iyi bir son hızdan faydalanıyordu."
"Bu yüzden strateji açısından, lastik bileşenleri açısından her şeyi denedik ama sonuç vermedi. Yine, iyileştirmeler yapmamız gerekiyor, performansta ekstra bir adım atmamız gerekiyor, çünkü şu ana kadar yapılanlar yeterli değil." dedi.
Yapılacak değişiklikler hakkında Alunni Bravi şunları söyledi: "Imola'da önemli güncellemelerimiz var. Sadece pit stoplarımızla ilgili değil çünkü pit stoplarla ilgili sorunu nihai olarak çözmek için tamamen yeni parçalara sahip olacağız."
"Ardından Imola'da önemli bir güncelleme yapacağız. Bence bu önümüzdeki üç-dört yarışı ve puan alıp alamayacağımızı belirleyecek."

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