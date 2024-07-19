Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"
Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, C44 aracının Macaristan GP hafta sonunda önceki yarışlara kıyasla daha iyi bir konumda olduğuna inanıyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Sauber, bu hafta sonu piste güncellemelerle gelen takımlardan biriydi.
Takım, şampiyonada şu ana kadar puan alamayan tek takım konumunda ancak Zhou, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu performanslarını sürdürmeleri dahilinde pazar günkü yarışta puan alabileceklerini düşünüyor.
Zhou, "Araç bugün piste çıkar çıkmaz oldukça iyi hissettirdi. Elbette henüz cuma günü olduğu için hâlâ temkinli olmak istiyorum, ancak önceki hafta sonlarına kıyasla çok daha iyi bir konumda olduğumuzu hissediyorum."
"Bu da sıralamalarda rakiplerimize meydan okumamızı ve iyi bir yarış çıkarırsak pazar günü ilk onda bitirmek için mücadele etmemizi sağlayabilir."
"Bu sabah her şey yolunda gitti. Öğleden sonra dördüncü virajda spin atmamış olsaydım onuncu olabilirdim."
"Genel olarak, özellikle test programımızın yapılandırılma şekli göz önüne alındığında, şu ana kadar birkaç olumlu seans geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu pist orta hızlı virajları ve pürüzsüz yüzeyiyle aracımıza kesinlikle biraz daha uygun. Yine de gece boyunca yapmamız gereken bazı işler var ama doğru yönde ilerliyoruz." dedi.
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Takım arkadaşı Bottas da daha iyi bir konumda olmaları konusunda Zhou'ya katılırken, gece boyunca yapmaları gereken birtakım çalışmalar olduğunu ekledi.
Fin pilot, "Bugün iyi bir öğrenme günü oldu; bu hafta sonu getirdiğimiz yeni parçaları ilk antrenman seansında istediğimiz şekilde çalıştırmak biraz zamanımızı aldı ama antrenman günü bunun içindir."
"İkinci seansta araç üzerinde biraz ince ayarlar yaptıktan sonra, biraz daha fazla performans ve üzerinde çalışabileceğimiz olumlu bir yön bulmayı başardık."
"Genel olarak son yarışlara göre daha iyi bir konumda olabileceğimizi hissediyorum, ancak kesinlikle gece boyunca yapılacak bazı çalışmalar ve yarınki son antrenman seansında çıkarılacak daha fazla şey var. Böylece kritik olan sıralama seansı için hazırlıklı olabiliriz." şeklinde konuştu.
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