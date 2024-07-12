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Formula 1

Sauber, Mercedes'in kıdemli mühendisiyle anlaştı

Stefan Strahnz, Mercedes'teki 13 yıllık görevinin ardından Sauber/Audi'de program direktörü olarka görev yapacak.

Ezel Tan
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44, George Russell, Mercedes F1 W15

Sauber Formula 1 takımı, yönetim ekibini güçlendirmek için Mercedes'ten üst düzey bir isimle anlaştı.

Sauber, yeni oluşturulan Program Direktörü pozisyonu için Mercedes'ten Stefan Strahnz ile anlaşma imzaladı; Strahnz doğrudan takım CEO'su Andreas Seidl'a rapor verecek.

Haziran sonunda Mercedes'teki görevinden ayrılan Strahnz, 1 Ekim'de İsviçre merkezli takıma katılacak.

Mercedes'te 13 yıl boyunca çeşitli mühendislik ve yönetim görevlerinde bulunan Strahnz, Aralık 2020'den bu yana maliyet ve ticari programlardan sorumlu baş mühendis olarak görev yapıyordu.

Strahnz, geçmişte Toyota, BAR-Honda, Lotus ve Renault gibi takımlarda görev almıştı.

Organizasyonel yapılardaki 23 yıllık deneyimi Strahnz'ı Audi için cazip bir isim haline getirmiş durumda.

Stefan Strähnz, Stake F1 Team KICK Sauber Programme Director

Stefan Strähnz, Stake F1 Team KICK Sauber Programme Director

Photo by: Sauber

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