Sauber, Melbourne için yeni güncellemeler hazırlıyor
Sauber, bu hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'si için bir dizi yeni güncelleme hazırlamış durumda.
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Zak Mauger / Motorsport Images
Sauber, 2024'e umutlu girse de sezonun ilk iki yarışında puan alamayan dört takımdan birisi oldu.
Üstelik Sauber, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmekten kurtulamadı ve bundan ötürü puan barajına girmekte zorlandı.
Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, bu hafta sonu için bazı yeni parçalar hazırladıklarını ve hedeflerinin aracı geliştirmek olduğunu söyledi.
Bravi, "Suudi Arabistan'daki zorlu hafta sonunun ardından Melbourne'e hızlı bir değişiklik yapma niyetiyle gidiyoruz."
"Avustralya bizim ve tüm ortaklarımız için önemli bir yarış."
Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Takımı
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Bu yarışta taraftarlar pilotlara, takımlara ve sporumuza olan tüm sevgilerini gösteriyorlar. Bu Formula 1 için harika bir reklam."
"Verilen desteğin karşılığını vermek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
"Yarışın ardından fabrikaya geri dönerek çalışmaya başladık ve kendimizi yeniden toparladık."
"Tam olarak nelerde başarısız olduğumuzu analiz ettik ve belirli bir gelişim planı hazırladık."
"Orta Doğu'daki iki yarışın ardından gözlemlediğimiz olumlu şeylerden biri aracımızın iyi bir yarış temposuna sahip olması."
"Şimdi daha yüksek başlangıç pozisyonları elde etmek adına, tek tur temposunu arttırmayı amaçlıyoruz ve bu amaçla Avustralya'ya bir dizi güncelleme götürüyoruz."
"Sezonun ilk yarışları, mücadelenin çok yakın olduğunu gösterdi. Başarının aracın tüm potansiyelini kullanıp kullanamayacağımıza bağlı olduğunun farkındayız."
"İlk onda yer almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız." dedi.
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