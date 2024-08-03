Sauber koltuğu için "sürpriz bir aday" ortaya çıktı
Sauber'in 2025 için Robert Shwartzman ile ilgilendiği iddia edildi.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Shwartzman
Fotoğraf: Nikolaz Godet
Carlos Sainz'ın Sauber'den gelen sözleşme teklifini reddetmesinin ardından, İsviçreli ekip yeni bir sürücü arayışına girdi.
İtalyan Formu1a.uno'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hinwil merkezli ekip, sürpriz bir ismi yani Robert Shwartzman'ı ciddi olarak değerlendiriyor.
Shwartzman bu sezon dayanıklılık yarışlarında Ferrari için yarışıyor ve bir yandan da İtalyan ekibin F1'deki yedek pilotluğunu yapıyor.
Sauber'de çalışmaya yeni başlayan Mattia Binotto, Shwartzman'ı Ferrari'deki günlerinden tanıyor ve kendisi hakkında kamuoyuna her zaman olumlu yorumlar yaptı, bu nedenle Robert'ın takıma anılması hem sürpriz hem de sürpriz değil.
Sauber'in ilgilendiği bir diğer genç pilot ise Gabriel Bortoleto. Geçen yıl Formula 3'te şampiyon olan Brezilyalı sürücü, 2024'te Formula 2'deki ilk sezonunu geçiriyor ve şampiyonayı ikinci götürüyor.
Ancak Bortoleto McLaren'in genç sürücü programının bir parçası ve bu durum Sauber'le anlaşmasına engel olabilir.
Sauber'in genç sürücü programında yer alan Zane Maloney ise koltuk için adaylar arasında değil.
Sauber'de yer almak için diğer adaylar Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Mick Schumacher gibi görünüyor. Ancak görünüşe bakılırsa Mick'in takıma katılma ihtimali neredeyse hiç yok.
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