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Formula 1 Emilia Romagna GP

Sauber, Imola'ya yeni güncellemelerle geliyor

Sauber, bu hafta sonu yapılacak yarış için yeni güncellemeler hazırladı.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sauber, Alpine'in geçen hafta sonu Miami'de puan almasıyla Williams ile beraber bu yıl puan alamayan iki takımdan birisi konumunda.

Takım bu durumu sona erdirmek amacıyla Imola'ya yeni güncellemeler getiriyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Valtteri Bottas şöyle dedi: “Imola'ya geri dönmek harika - çok fazla tarihi olan ve sürüşü çok eğlenceli bir piste gidiyoruz"

"Umarım Avrupa'ya dönüşümüz sezonun kaderini değiştirir. Her ne kadar Miami bizim hafta sonumuz olmasa da, çok şey öğrenmemizi sağladı ve umarım bu dersleri performansa dönüştürebiliriz."

"Bu hafta sonu ileriye doğru gitmeye çalışacağız ve umarım sezonun ilk puanlarını alacağız. Bunu başarmak için de bazı yeni güncellemeler hazırladık."

"Birkaç zorlu yarışın ardından, takvimin Avrupa ayağını mümkün olan en iyi şekilde başlatmak için Imola'ya ve sonrasında Monako'ya gitmek için sabırsızlanıyorum."

Guanyu Zhou, Kick Sauber C44

Guanyu Zhou, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Erik Junius

Zhou Guanyu da Miami'nin ardından bu hafta sonu toparlanmalarını umuyor.

Sauber pilotu şöyle konuştu: “Tüm takım iki haftadır sıkı bir şekilde çalışıyor, Miami'den sonra toparlanıyor ve Imola'ya getireceğimiz güncellemeleri hazırlamaya odaklanıyor."

"Geçen yılki yarışın iptal edilmesinin ardından bu pistte yeniden yarışacak olmaktan dolayı mutluyum."

"Aracımızdaki yeni parçalar ve Miami'den farklı pist düzeniyle, sezonumuzu olumlu yönde değiştirmek  için kendimize güveniyoruz ve son derece motiveyiz."

"İlk seanstan itibaren işleri doğru yapmak çok önemli olacak. Sıralama turlarında iyi bir pozisyonda yer almanın önemini bir kez daha gördük."

"Umarım bu Pazar günü puan mücadelesine geri dönmemize yardımcı olur.”

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