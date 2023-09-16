"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

Alfa Romeo Sauber, geçtiğimiz günlerde Zhou Guanyu'nun kontratını 2024 sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

Valtteri Bottas'ın da 2024 sonuna kadar anlaşması bulunuyor. Dolayısıyla ikili, yeni sezonda İsviçreli ekip için yarışmaya devam edecekler.

Fakat Alfa Romeo'nun Zhou ile kontrat yenileme süreci beklenenden daha uzun sürdü ve iddiaya göre bunun sebebi Nico Hulkenberg.

İsviçreli gazeteci Roger Benoit, takımın Zhou ile kontrat yenilese de, ilk hedeflerinin aslında Hulkenberg olduğunu öne sürdü.

Benoit şöyle dedi: "Hinwil'deki Sauber fabrikasında, haftalarca hararetli tartışmalar ve münakaşalar yaşandı."

"Hatta bazıları iki pilotun da değiştirilmesini önerdi. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar, birbirlerini övüyorlar ve hep aynı şeyi söylüyorlar ve bu, doğru değil."

"Sauber Hulkenberg'e yöneldi, ancak Haas F1 patronu Gunter Steiner gelecek sezon için opsiyonunu kullandı."

Benoit'e göre sonrasında Felipe Drugovich ismi masaya yatırıldı fakat genel değerlendirme sonucu Zhou'ya üçüncü bir şans verildi.

Benoit'e göre Bottas'ı takımdan göndermek çok pahalıya patlayacağı için, bu konuda da herhangi bir adım atılmadı.