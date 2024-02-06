Sauber, her yarışta Stake adını kullanmayacak

Geçen yıl takım ilk kez Stake'in desteğini aldı ve sponsor o zamanki adı Alfa Romeo olan takımın tam ismine bile entegre edildi.

Ancak, kumar şirketlerinin tanıtımına izin verilmeyen ülkelerde, takım Stake'in kardeş şirketi Kick'in logolarını kullandı, hatta Belçika GP'si için özel bir renk düzeni getirdi. Kick ayrıca Avustralya, İspanya ve Katar'da da araçların üzerindeydi.

Alfa Romeo ile ortaklık bitmesiyle Sauber bu yıl Stake F1 Takımı adı altında yarışacak. Solayısıyla Kick kimliğinin kullanılacağı yarışlarda kumar promosyonuyla ilgili sorun daha da belirgin hale gelecek.

Alunni Bravi, "Bildiğiniz gibi geçen yıl yarıştığımız farklı ülkelere göre iki farklı isim kullandık. Yürürlükteki tüm yerel yasalara tam olarak uyacağız ve bahis oynamanın yasak olduğu, yani kumar reklamının yasak olduğu yerlerde farklı bir isim kullanacağız."

"Geçen yıl olduğu gibi, en önemli ortaklarımızdan biri Kick, şasi adımız Kick Sauber, bu nedenle Stake F1 takımı olarak yarışmayacağımız yerlerde ikinci bir takım adı kullanacağız." dedi.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Stake'in desteğiyle Sauber, Alfa Romeo ve Audi dönemleri arasındaki iki ara sezondan yararlanarak yeni bir kimlik yarattı. Bu yeni kimlik, fluo yeşili ve siyah renk düzenine geçiş ve pazartesi akşamı Londra'da VIP'ler ve influencer'ların katıldığı büyük bir lansman etkinliğiyle tanıtıldı.

Alunni Bravi "Benim için şu ana kadar harika geçti. Bence bugün, sezon boyunca yapacağımız her şeyin ilk adımı olarak görüyorsunuz. Bu sadece başlangıç ama sezon boyunca gerçekleştireceğimiz pek çok etkinlik olacak."

"Elbette, Stake şemsiyesi altında oyun ve bahis dahil olmak üzere farklı markalar var. Ancak bu çok dinamik bir şirket ve taraftar kitlemizi gerçekten genişletmemize ve ekibimiz ve tüm ortaklarımız için çok önemli olan yeni bir hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak." dedi.

Watch: Sauber's Next Step Towards Audi - Stake F1 C44 Unveiled

Alunni Bravi lansmanda Alfa Romeo'dan ayrılmanın takıma pazarlama tarafında daha fazla esneklik sağladığını itiraf etti.

Bravi, "Bu yıl elbette bizim için daha kolay, yeni ve net bir kimliğimiz var. Burada, takım için yeni bir slogan olan 'unleashed' ile ne yapmak istediğimizin bir kanıtı olduğunu düşündüğüm bir etkinlikle başlıyoruz. Bu bizim için gerçekten yeniden başlamak istediğimiz bir yol."

"Elbette bunun aynı zamanda pist sonuçlarıyla da desteklenmesi gerekiyor. Hepimiz daha iyi bir iş ve daha fazla performans sunmak için birlikte çalışıyoruz. Her şeye sahip olmamız önemli."

"Bir F1 takımı sadece bir yarış takımı değildir. Elbette büyük bir operasyondur. Pistte, pist dışında, teknik tarafta ve ticari tarafta olmak üzere tüm alanlarda çalışmamız gerekiyor. Stake ile F1'e de katma değer getirecek önemli hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum."