Sauber, F1 yedek pilotluğu için Rodin F2 pilotu Maloney ile anlaştı

Daha önce Red Bull'un genç sürücü programının bir parçası olan Maloney, İsviçre merkezli takıma geçecek ve resmi yedek sürücü olarak birkaç Grand Prix'de yer alacak.

Maloney, bu görevleri son F2 şampiyonu ve Super Formula pilotu Theo Pourchaire ile paylaşacak.

20 yaşındaki Barbadoslu sürücü, "Sauber Akademisine katılmaktan ve Stake F1 Team Kick Sauber'in yedek sürücülerinden biri olarak görev almaktan onur duyuyorum."

"Sauber ismi, 30 yılı aşkın bir süredir sporun bir parçası olduğu ve büyük başarılara imza atan pek çok sürücünün önünü açtığı için Formula 1'de büyük yankı uyandırıyor."

"Bu ailenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum ve Formula 1 pilotu olma hedefime yaklaşırken bu sezon birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

20 yaşındaki genç sürücü, çaylak F2 sezonunu 10. sırada tamamlamış ve dört podyum almıştı.

Maloney daha önce Trident ile 2022 F3 şampiyonasında ikinci olurken, 2019'da Britanya F4 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Pourchaire'nin Super Formula'ya odaklandığı yarışlarda Sauber takımının yedek pilotluğunu yapacak olan Maloney, Rodin'le de tam sezon Formula 2'de yarışacak.