Sauber: "C44 büyük oranda yenilendi, agresif bir gelişim planı hazırlandı"

Sauber C44 geçtiğimiz pazartesi günü tanıtıldı ve yeni aracın geçen yıldan epey farklı olduğu görüldü.

Lansman sonrası konuşan teknik direktör James Key şöyle dedi: "Her zaman bir heyecan yaşarsınız, benim için en heyecan verici an, sezonun ilk yarışından önceki ilk sıralama turlarıdır çünkü rakiplerimize kıyasla ne seviyede olduğumuzu ilk kez orada görürüz."

"Rakiplerinizin ne kadar yetenekli olduğunu bilmiyorsunuz, onlar da sizinle aynı şeyleri yapıyorlar, aynı hedeflere sahipler, ilerlemek ve gelişmek istiyorlar."

"Her şeyin planlandığı gibi çalıştığını görmek sizi gerçekten mutlu eder."

"Açık konuşmak gerekirse C44 tamamen yeni bir araç ve önceki araçla kıyaslandığında anı olan sadece birkaç şey var. Araç önemli şekilde değişti ve bazıları dışarıdan görünmese de, bazıları oldukça fark edilir durumda."

"Mesela ön süspansiyon tamamen yeni ve onu geliştirmek bizim gibi bir takım için çok zor bir işti. Ayrıca aerodinamik büyük ölçüde gözden geçirildi - beklendiği üzere ana odak noktamız buydu."

"Genel olarak, araç geçen yılki C43'ten çok farklı görünüyor. İçinde birçok yeni ve ilginç çözüm bulunuyor - hepsi bir araya getirildi ve hepsinde büyük bir potansiyel yatıyor."

"Bu yüzden bunların hepsini pistte görmek için sabırsızlanıyoruz."

Stake F1 C44 Rear Wing Fotoğraf: Sauber F1 Team

Hangi alanların değiştiği sorusuna Key, "Yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 2022'den beri, araçların gelişimi çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve birçok alanda büyük potansiyel mevcut."

"Muhtemelen bu eğilimler üçüncü yılda da devam edecek fakat birileri farklı şeyler yapabilir ve buna dikkat etmek gerekecek."

"Son birkaç yılda birçok alanda büyük ilerleme kaydedildi ve bunu bu yıl da göreceğimizden eminim. Örneğin, yeni aracımızda tamamen farklı bir ön süspansiyon var ve bu çözümü diğer bazı takımlar da kullanıyor. Bu seçim, aerodinamik gereksinimlerden kaynaklanıyor. Gerçekten çok önemli bir proje ve doğru dengeyi sağlamak için burada çok çalışmak gerekiyor."

"Fakat takım, bu çok karmaşık proje üzerinde çalışırken mükemmel bir iş çıkardı ve her şey planlandığı gibi gidiyor."

"Tabii ki aerodinamik düşünceler ön planda ve gördüğünüz birçok çözüm, daha fazla yere basma üretmeye yaradım ediyor. Özellikle gövde kısmı çok önemli; bunlar bu sürece önceki nesil araçlara göre daha aktif şekilde dahil oluyorlar."

"Bazı yeni trendlerin ortaya çıktığını ve aldığımız yönün geçen yıla göre çok daha agresif olduğunu görebilirsiniz. Takım için yeni bir yöne girdik. Bunlar ana trendlerle daha uygun görünebilir fakat onları daha da geliştirdik."

"Tabii ki rakiplerimizin de aynı şeyi yapmakta olduğuna eminim ve onların çabalarının ne sonuç verdiğini görmek ilginç olacak."

"Elbette aracın alt kısmı yere basma gücünün oluşturulmasından sorumlu ve burada da yeni bir yaklaşım benimsedik."

Temiz C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

"Genel olarak C44'te pek çok yenilik var ve bu çözümlerin çoğu dışarıdan görülemiyor."

"Son iki yıldır olduğu gibi, yoğun bir gelişim süreci uygulayacağız. Şimdi şampiyonada sonuçların giderek daha yakınlaştığını görüyoruz. Bu, özellikle geçen sezonun sonunda çok açıktı, araçlar hız açısından çok yaklaştılar."

"Bütün bunların bir dereceye kadar aynı kalacağını öngörüyorum, ancak yeni araçlarla bazı yeni fırsatlar açılabilir, bu da önceki sezonda biriken bilgilerle daha kolay olacak."

"Çok agresif bir plan gelişim hazırladık fakat birçok rakibin de bu tür planları olduğundan eminim ve mücadele çok çetin olacağa benziyor."

"Şahsen ikinci yarıya doğru sonuçlar çıkarmak daha doğru olacak çünkü genel tablo kesinlikle değişecek ve dolayısıyla güç dengesi değişecek."