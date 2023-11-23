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Formula 1 Abu Dabi GP
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Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo ile uzun süredir devam eden ortaklığına son noktayı koyacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

İsviçreli Sauber takımı, 2019'dan bu yana Formula 1'de Alfa Romeo olarak yarışıyor, ancak ünlü İtalyan markasıyla işbirliği bu yılın ardından sona erecek.

Dolayısıyla bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dabi Grand Prix'si, Sauber-Alfa Romeo ortaklığının da son yarışı olacak.

Hinwil merkezli takımdan yapılan açıklamada bu ortaklığın başarısına dikkat çekildi ve tüm taraflara teşekkür edildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Altı yıllık işbirliğimizin ardından Alfa Romeo ile olan ortaklığımıza Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından veda edeceğiz."

"Bu tarihi markayı Formula 1'e geri getirdiğimiz için gurur duyuyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki Alfa Romeo hayranları için pist üstünde elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Ancak önümüzde Abu Dabi Grand Prix'si gibi bir yarış daha var. Sezonu başarıyla bitirmek adına puan savaşı vermekte ve yeni sezona hazırlanmak için kış tatili boyunca mücadele ruhumuzu korumakta kararlıyız."

"Markalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımız için uğruna çabalamamız gereken hâlâ çok şey var."

"Sezon finali, uzun bir senfoninin son parçası olacak ama müzik hâlâ devam ediyor. Biz de 2023'ün son dansı için hazırız."

Alfa Romeo logo

Fotoğraf: Sutton Images

Alfa Romeo logo

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