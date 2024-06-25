Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Sauber, Bottas'tan memnun değil mi?

Sauber pilotu Valtteri Bottas'ın sergilediği performansın İsviçreli ekibi pek de memnun etmediği söyleniyor.

Ezel Tan
Tiffany Cromwell and Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Tiffany Cromwell and Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İspanya Grand Prix'si, Sauber takımının puan alamadığı üst üste 15. yarış olurken, takımdaki hayal kırıklığı devam ediyor.

Yarışın orta safhasında Guanyu Zhou 9. sıraya kadar yükseldi, ancak ikinci pit stoptan sonra 13. sıraya geriledi.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas için durum daha da kötüydü. 12. sırada başlamasına rağmen puan için mücadele edebileceğini düşünen Fin pilot, yarışın başında birkaç pozisyon kaybetti ve takımın seçtiği strateji sonrası 16. olabildi.

Son olarak Blick gazetesi, Sauber'in Bottas'tan memnun olmadığına dair yeni bir haber yayınladı.

Adı açıklanmayan bir Sauber çalışanı, "Bottas start almaktan korkuyor, çok temkinli davranıyor! Eğer Nico Hulkenberg Sauber sürücüsü olsaydı, bu sezon kesinlikle puan kazanmış olurduk." dedi.

Haberde söz konusu çalışanın bu açıklamayı, Barselona'daki yarışa başlamadan önce yaptığı söyleniyor.

Sauber halihazırda hem Bottas hem de Zhou ile yola devam etmeyi düşünmüyor fakat sürücü listesindeki isimlerin çoğunun başka takıma gitmesi nedeniyle rota yeniden bu ikiliye çevrilebilir.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Briatore, Sainz'ı Alpine'e kazandırmak için ağlarını örüyor
Sonraki haber Formula 1 taraftarları Cups & Clouds’ta buluşuyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"

Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"

Formula 1
İspanya GP
Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"
"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası

"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası

Formula 1
İspanya GP
"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası
Hamilton: "Silverstone bilet fiyatlarındaki artışın dengelenmesi şart"

Hamilton: "Silverstone bilet fiyatlarındaki artışın dengelenmesi şart"

Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Silverstone bilet fiyatlarındaki artışın dengelenmesi şart"

Son Haberler

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

MOT2 Moto2
Assen
Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

F1 Formula 1
İspanya GP
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

F1 Formula 1
İspanya GP
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

F1 Formula 1
İspanya GP
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye