Sauber, Bottas'tan memnun değil mi?

İspanya Grand Prix'si, Sauber takımının puan alamadığı üst üste 15. yarış olurken, takımdaki hayal kırıklığı devam ediyor.

Yarışın orta safhasında Guanyu Zhou 9. sıraya kadar yükseldi, ancak ikinci pit stoptan sonra 13. sıraya geriledi.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas için durum daha da kötüydü. 12. sırada başlamasına rağmen puan için mücadele edebileceğini düşünen Fin pilot, yarışın başında birkaç pozisyon kaybetti ve takımın seçtiği strateji sonrası 16. olabildi.

Son olarak Blick gazetesi, Sauber'in Bottas'tan memnun olmadığına dair yeni bir haber yayınladı.

Adı açıklanmayan bir Sauber çalışanı, "Bottas start almaktan korkuyor, çok temkinli davranıyor! Eğer Nico Hulkenberg Sauber sürücüsü olsaydı, bu sezon kesinlikle puan kazanmış olurduk." dedi.

Haberde söz konusu çalışanın bu açıklamayı, Barselona'daki yarışa başlamadan önce yaptığı söyleniyor.

Sauber halihazırda hem Bottas hem de Zhou ile yola devam etmeyi düşünmüyor fakat sürücü listesindeki isimlerin çoğunun başka takıma gitmesi nedeniyle rota yeniden bu ikiliye çevrilebilir.