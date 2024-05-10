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Formula 1

Sauber: "Bottas'ın yarış mühendisi Audi'nin ön hazırlık planları ile değişti"

Alessandro Alunni Bravi'ye göre, Sauber'in Miami Grand Prix'si için Valtteri Bottas'ın yarış mühendisini değiştirme kararı, Audi'nin 2026 girişi için yaptığı "hazırlık" planının bir parçasıydı.

Burhan Güneydaş
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Eski Ferrari performans mühendisi Steven Betrik, Bottas'ın 2022'de takıma katılışından beri beraber çalıştığı mühendis Alex Chan'in yerine atandı.

Bu kararın kendi elinde olmadığını belirten Bottas, 2026 yılında Audi'nin tam anlamıyla Formula 1'e girmeden önce yapmış olduğu yeni yapılanmanın bir parçası olduğunu belirtti.

Sauber temsilcisi Alunni Bravi, durumun büyük ölçüde böyle olduğunu ve CEO Andreas Seidl'in, takımın 2025 sonunda tamamlanacak olan yeniden markalaşma sonrasında sahip olacağı nihai yapıya doğru ilerlemesini sağlayacak değişiklikler yaptığını doğruladı.

Alunni Bravi, "Andreas Seidl, bazı kararları önceden almayı ve mevcut yapıyı 2026'da sahip olacağımız yapıya doğru götürecek değişiklikleri yapmaya başladı."

"Bu değişiklikleri uygulamaya başlamamız gerekiyordu. Bu henüz yarış takımımızın nihai yapısı değil. Hinwil'deki yapılanma da Audi F1 takımında sahip olacağımız nihai yapılanma değil."

"Başlamak istedik ve Anreas Seidl bu kararı hemen uygulamak istedi. Çünkü biraz daha deneyim kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda diğer takımlardan bilgi birikimine sahip, analizlerimizi ve süreçlerimizi geliştirmede bize faydalı olabilecek kişileri de takıma katmamız gerekiyor." dedi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alunni Bravi, Bottas'a Steven Petrik'in yarış mühendisi olarak atanma sürecinin Japonya Grand Prix'sinden sonraki Pirelli testinde başladığını ve takımın bu kararı Bottas'a Çin'den sonra açıkladığını söyledi.

Alunni Bravi, Petrik'in takıma katılması ile Hülkenberg'ün 2025'te kadroya katılacağı haberinin açıklabmasının aynı haftaya denk gelmesi konusunda ise hiçbir bağlantının olmadığını söyledi.

Bravi, "Elbette yeni mühendisi takıma entegre etmek, Valtteri ile arasında iyi bir çalışma ve kişisel ilişki kurmak bize kalıyor."

"Çin Grand Prix'sinden sonra Valtteri ile konuştuk. Yarıştan hemen sonra bir toplantı yapıldı. Steven Petrik, zaten iki Pirelli test günü boyunca Suzuka'da Valtteri'nin yarış mühendisi olarak görev yapmıştı."

"Ve bu değişikliği önceden yapmaya karar verdik. Tabii ki bir karar verirken her zaman iyi ya da kötü bir karar verebilirsiniz ve aldığımız bu kararın doğru olup olmadığını zaman gösterecek."

"Ancak yarış mühendisi değişikliği kararı ile Hülkenberg'ün takıma katılması arasında hiçbir bağlantı yok. Bu sadece yarış takımında da yeni bir organizasyonun en kısa sürede devreye girmesi için uygulamak istediğimiz kararlardan bir tanesiydi.

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