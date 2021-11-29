Sauber'in başkanı Picci, istifa etmesinin nedenini açıkladı

Takım 2016 yılında Longbow Finance’e satıldığında ekibi kurtarmak konusunda önemli rol oynayan Picci, son yıllarda Sauber’in önde gelen isimlerinden biriydi.

Sauber’in başkanı olarak çalışmaya devam ederken Finn Rausing’in yönetimi altındaki Islerı Investments girişimcilik konsorsiyumu ile yakından çalıştı ve takım, Alfa Romeo adı altında yeniden markalaşmaya gitti.

Fakat Meksika GP öncesinde Picci, istifa edeceğini duyurararak tüm takımı şoka uğrattı.

Picci, basına pek yansıtılmayan bu kararı hakkında ilk kez konuştu ve takım sahiplerine güvenmeye devam etse de Vasseur’la aynı görüşleri paylaşmadığını dile getirdi.

Motorsport.com İtalya’ya konuşan Picci, “Gelecekte Fred Vasseur’un yönetimiyle hiçbir alakam olmasını istemiyorum.” dedi.

Picci, bu duruma yol açan detaylardan çok bahsetmese de ana sorunun pilot seçimi olduğunu söyledi.

Sauber geçtiğimiz günlerde, 2022’de Valtteri Bottas’ın takım arkadaşının F2 pilotu Guanyu Zhou olacağını açıkladı ve böylece Çinli pilotun, takıma reklam getirisi fırsatları sunacağı düşünülüyor.

Picci’nin Zhou’yla ilgili bir sorunu olmamasına rağmen takımın 2022 için pilot kararı, Antonio Giovinazzi’nin ekipten ayrılmasıyla Ferrari ile olan iş birliklerinin sona erdiğini gösteriyor.

Picci, “Şu anki yönetimle benim aramdaki bağları koparan noktalardan biri pilotların seçilme yoluydu.”

“Antonio artık burada olmayacağı için üzgünüm ve Zhou geleceği için mutluyum. Bu Çinli genç pilotu ve ailesini, kendisini Sauber Sürücü Akademisine dahil etmek istediğimizden beri tanıyorum. Aynı zamanda sağlayabileceği reklam gelirlerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pilotlar konusunda memnun olmasa da Picci, geçtiğimiz aylarda takımı Michael Andretti’ye satmayı değerlendiren Sauber’in sahiplerine hâlâ güvendiğini söyledi.

Neden böyle bir satışın düşünüldüğü sorulduğunda Picci, “Belçika’da yaşananlar hâlâ bizim için açık bir yara.”

“Güvenlik aracının ardında 3 tur atmak, Williams’ın takımlar şampiyonasında yerimizi geri kazanmamıza izin vermeyecek kadar fazla puan almasına neden oldu. Spa bizim için önemli bir dönüm noktasıydı, F1'den vazgeçip [takımı] satmaya karar vermemizin başlıca nedenlerinden biriydi.”

Ancak Sauber’in sahiplerinin takımın kontrolünü tamamen bırakmak istememesi sebebiyle Andretti ile olan görüşmeler son buldu ve Picci, Rausing’in gelecek için doğru şeyi yaptığına inanıyor.

Picci, "[Rausing] seçim yapmak konusunda özgür, hissedarları temsil ediyor ve tüm enerjisini buna harcayan güvenilir biri."

“Benim görüşümdekiler azınlıktaydı ve kendi sonuçlarıma vardım. Benim için Finn, şirketi temsil eden diğer kişiler gibi hâlâ güvenilir biri. İçtenlikle tüm takım için en iyisini diliyorum.”

“Takımın geleceği konusunda sakinim çünkü takımın sahipleri oldukça hevesli ve tutkulu kişiler. Aynı zamanda öncelikleri her zaman çalışanlarının güvenliği oldu.”

“Bu yüzden istifam, Sauber çalışanları için hiçbir şekilde endişe yaratmamalı, bundan kesinlikle eminim.” diye ekledi.