Sauber: "Avustralya'daki tempo puanların habercisi"

Yeni ön kanat Valtteri Bottas'ın Melbourne yarışında iyi bir performans göstermesine katkıda bulundu. Ancak pit stop gecikmesi nedeniyle Bottas 13. sıraya gerileyince bu performans puana dönüştürülemedi.

Suzuka'daki bir sonraki yarışta takım, yakın orta sıra grubunda bir avantaj bulmaya çalışırken, dört yarışta üçüncü olacak başka bir güncelleme paketine sahip olacak.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Alunni Bravi, "Elbette bu şampiyonanın son derece rekabetçi olacağını ve son yarışa kadar mücadelenin gerçekten zorlu geçeceğini biliyoruz."

"Üç yarış yaptık ve puanlar için mücadele edecek hızımız olmasaydı daha çok endişelenirdik. Ancak puanlar için savaşacak hıza sahip olduğumuzu biliyoruz. Avustralya bunun bir kanıtı oldu, bu yüzden ileriye güvenle bakmamız gerekiyor."

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Kick Sauber F1 Team Photo by: Sauber F1 Team

"Bu pitstop sorununu çözer çözmez, mümkün olan en kısa sürede çözmek istiyoruz, puan kazanmak için başka fırsatlarımız da olacak. Çünkü aracımızın şu anda gösterdiği seviye bu, her yarışta puan için mücadele edebilecek konumda olabiliriz."

"Yarıştan çıkarabileceğimiz olumlu sonuç bu. Yeni ön kanatla hem sıralama turlarında hem de yarışta iyi bir denge yakaladık."

"Japonya'da da bu sezon ilk dört yarışta üçüncü olacak yeni güncellemeye sahip olacağız. Şimdi önceliğimiz bu sorunları mümkün olan en kısa sürede düzeltmek." dedi.

Bottas, hak ettiğini düşündüğü sonucu alamamış olsa da aracın Avustralya'da çok daha rekabetçi hissettirdiğini belirtti.

Fin pilot Melbourne'de şunları söyledi, "Bu fırsatları değerlendirmek çok önemli ama aslında hız açısından Aston Martin'e daha önce gördüğümüzden biraz daha yakınız gibi görünüyor."

"Japonya için güncellemelerimiz var. İlk iki yarışa kıyasla kesinlikle daha iyi hissediyorduk ve umarım güncellemeler Japonya'da işe yarar ve sonra göreceğiz."

"Önümüzde uzun bir sezon var. Ama asıl önemli olan pitstoplar, onları doğru yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde araçta ne olduğunun bir önemi yok." dedi.

Melbourne'de görülen ön kanadın Suzuka'da yeni parçalarla daha da geliştirilip geliştirilmeyeceği sorulduğunda Bottas, "Bu oldukça izole bir güncelleme, bu yüzden küçük bir adımdı. Ama umarım Japonya'da daha büyük bir adım atabiliriz." dedi.