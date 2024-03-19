Sauber, Avustralya'da farklı isimle yarışacak

Sauber, Alfa Romeo adı altında geçirdiği dönemin ardından bu yıl takım adını değiştirdi ve Stake F1 Team Kick Sauber adını kullanmaya başladı.

Fakat Avustralya'da kumar reklamları kısıtlandığı için, Stake F1 Team adı Melbourne'de kullanılmayacak.

Bunun yerine takım, sadece Kick Sauber adı altında mücadele edecek.

İsviçreli ekip, tartışmalı takım adını tamamen değiştirmeyi düşünmüyor fakat İspanya, Belçika ve Katar'da da isim değişikliğine gitmesi gerekecek.

Takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi, "Geçen yıl takımlar yarıştıkları ülkelere göre isimlerini değiştirdiler."

"Biz de tüm yerel yasalarla tamamen uyumluyuz. Kumar reklamının yasak olduğu yerlerde farklı bir isim kullanıyoruz."

"Kick tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en önemli ortaklarımızdan biri - aracın lansmanı Kick.com'da canlı yayınlandı, şasinin adı Kick Sauber, bu nedenle Stake olarak yarışamayacağımız yerlerde ikinci takım adını kullanıyoruz." dedi.