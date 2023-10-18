Sauber, Audi’ye geçiş sürecinde James Key’den çok şey bekliyor

2026’da Audi’nin Formula 1’e girişiyle birlikte yeni bir döneme girecek olan İsviçreli ekip, bu yıla kadar kendi ismi olan Sauber ismini tercih edecek. Takımın bu köklü değişimine CEO Andreas Seidl önderlik etmekte.

İsviçreli ekibin yeni döneme hazırlık aşamasında diğer takımlardan yaptığı transferler ise diğer bir gündem. Eski McLaren teknik direktörü James Key 1 Eylül’de göreve başladı ve katıldığı ilk Grand Prix olan Japonya Grand Prix’inde takımın çalışmalarına ilişkin gözlemlerde bulundu.

Bir diğer değişiklik ise Xevi Pujolar oldu. Takımın geçiş sürecinden önce baş yarış mühendisliği görevini yürüten Pujolar yarış direktörlüğü görevine getirildi.

Geçiş süreci üzerine soruları yanıtlayan Alunni Bravi, Audi’ye geçiş sürecinin kademeli şekilde gerçekleşeceğini ve sonuçların dışarıdan bir bakışla her zaman açıkça görünemeyebileceğini belirtti.

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı, takım müdürleri basın toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images

Bravi, Motorsport.com’a verdiği demeçte şu ibarelere yer verdi: “Takım olarak geçiş süreci üzerine çok fazla konuşmayı sevmiyoruz. Ancak yılın başından beri belirttiğimiz gibi bizi geliştirecek adımları Ocak 2023’te başlattık.”

“Ekibimizi ileriye taşıyacak kişileri bünyemize katmaya başladık. James Key ve zamanla yeni kişiler ekibimize katılacak ve bunları duyuracağız.”

“Elbette tüm zayıf noktalarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Bazen bu iyileştirmelerin sonuçlarını hemen görebileceksiniz, bazen ise biraz beklemeniz gerekebilir. Ancak iyi bir temele oturduğumuzdan eminiz. Formula 1’deki rekabetin şartlarının çok sıkı olduğu düşünülürse hiç durmadan gelişmeye devam etmemiz gerekiyor.”

Alunni Bravi, James Key’in sorumluluğunun sadece görev verilen departmandan ibaret olmayacağını söyledi. Britanyalı mühendisin diğer tüm departmanları da inceleyip kafa yoracağını belirten Bravi, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Key sadece 2024 aracı için değil, tüm zayıf yönlerimizi gidermek için çok sıkı şekilde çalışıyor.”

“Aynı zamanda tecrübesi ile araçtaki geliştirmeleri yakın şekilde takip ediyor ve doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Bir yarış hafta sonunun tümünde aracımızın en iyi şekilde çalışması için görevine odaklanmış durumda.”

“James Key’den çok şey bekliyoruz. Suzuka yarış hafta sonu boyunca bizimle birlikte olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim yarış hafta sonunu nasıl idare ettiğimizi gözlemleme şansı buldu.”

“James McLaren’da teknik direktörlük görevini yürütüyordu ancak teknik departmanın farklı görevlerinde de çok fazla deneyimi var. Dolayısıyla kendisi teknik departmanda ve takımın diğer alanlarındaki dönüşüm sürecinde Andreas’a yardımcı olacak, önümüzdeki sezonlar için önemli katkılarda bulunacak.”

“Onun katkısı sadece tasarım ofisinden ibaret olmayacak, takımın pistteki yapılanmasına da katkıları olacak.”

“Xevi Pujolar ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın elbette görünmeyen yanları olacak. Ancak biz yarışlara teker teker odaklanarak gelişmeyi tercih ediyoruz. Gelişmeye ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikiriz. Olmamız gereken yerde değiliz. Bir günde sıfırdan bir takım inşa edemeyeceğimiz de aşikar. Gelişme yolculuğumuz çoktan başladı ve önümüzdeki iki yıl içinde ilerleme kaydetmemiz gerekiyor.”

Showcar with Audi F1 launch livery Fotoğraf: Audi Communications Motorsport