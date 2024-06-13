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Formula 1

Sauber, Audi'ye dönüşmeden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Sauber, 2026'da Audi markasına dönüşmeden önce kadrosunu daha da güçlendirmek için bir başka kilit personelin işe alındığını doğruladı.

Neva Ünsaldı
Oliver Hoffmann AUDI AG's commitment to Formula 1 as Chief Representative and Lee Stevenson, Chief Mechanic, Stake F1 Team Kick Sauber.

Performans direktörü olarak Stefano Sordo'nun duyurulmasından sadece günler sonra, Sauber yeni bir ticari işler müdürünün işe alındığını ve müdürün görevine Haziran başında başladığını doğruladı.


Alman üreticisinin 2026'da F1'e girmeye hazırlanırken Sauber Motorsport'un tam kontrolünü eline almasıyla birlikte, Hinwil'deki operasyonların ölçeklendirilmesi hızla devam ediyor.


En son yüksek profilli işe alım, Sauber'e ticari işler müdürü olarak başlayan Stefano Battiston oldu. 1 Haziran'da göreve başlayan Battiston, doğrudan CEO Andreas Seidl'e rapor verecek.


Battiston, Sauber'in Audi'ye evrildiği süreçte yeni ticari stratejisini yönetmekten sorumlu olacak. Sauber'in ve ardından Audi’nin tüm ticari yönlerini, pazarlama, ortaklıklar, marka ve içerik, merchandising ve iş geliştirme dahil olmak üzere denetleyecek.


Battiston daha önce Alfa Romeo markası altında Hinwil'de pazarlama müdürü olarak çalıştı ve Audi F1 projesinde ticari direktör olarak mevcut pozisyonundan geçti. Battiston, Maserati ve IWC Schaffhausen gibi şirketlerde de çalışmıştı.

Andreas Seidl, CEO, Stake F1 Team, in the garage

Andreas Seidl, CEO, Stake F1 Team, in the garage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images


Sauber ve Audi F1 takımının CEO'su Andreas Seidl,


"Stefano'nun atanması, 2026'da Audi F1 fabrikası takımı olma geçişimizdeki bir başka önemli adım.”


"Bu, Audi ile Formula 1'e girişimiz için hazırlanırken rakiplerimizin önünde olmamızı sağlayacak sağlam bir temel oluşturuyor. Sauber Grubu'na katıldığımdan beri Stefano ile çalışıyorum. Birlikte, hırslı hedeflerimiz var ve Stefano'yu bu programa dahil etmek, bu hedeflere bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Pistte ve pist dışında bir yarış var; her ikisini de kazanmak istiyoruz." dedi.


Bu açıklama Sauber'in eski Red Bull ve McLaren mühendisi Stefano Sordo'yu performans direktörü olarak işe aldığını duyurmasından sadece günler sonra geldi.


İki ay önce, Audi, Sauber ile ortaklık planlarının geliştiğini açıkladı.


Başlangıçta, Audi AG'nin 2023'te satın aldığı azınlık hissesinin 2025'in sonuna kadar %75’e çıkması planlanmıştı.


Ancak, şu anki çoğunluk hissedarı olan Islero Investments -Finn Rausing’in holding şirketi- ile anlaşmaya varıldıktan sonra Audi'nin Sauber Grubu ve Sauber Holding AG'nin tam kontrolünü ele geçirmesi planlanıyor.


Audi ve Volkswagen'in denetim kurulu üyeleri plan değişikliğini onaylarken, Oliver Hoffmann Audi'nin yönetim kurulundan ayrılacak.


Böylelikle Hoffmann, Audi F1 takımının genel temsilcisi olacak ve Audi'nin F1'e girişini uygulama görevini üstlenecek.

Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, at the press conference announcing Audi's entry into Formula 1 in 2026

Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, at the press conference announcing Audi's entry into Formula 1 in 2026

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images


Hoffmann, Audi'nin F1'e girişinin her yönünden -Sauber'deki hisse, Audi'nin güç ünitesinin geliştirilmesi ve F1 takımının liderliği ve yönlendirilmesi- sorumlu olacak.


Audi, 2026 sezonunda yarışacağı sürücülerden birini şimdiden açıkladı. Şu anda Haas sürücüsü Nico Hulkenberg, 2025'te Sauber'e geçecek. Takımın ikinci sürücüsünün kimliği henüz bilinmiyor, ancak Ferrari sürücüsü Carlos Sainz önde gelen adaylardan biri.

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