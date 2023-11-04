Sauber: "Audi'nin F1'e giriş planında sorun yok"

Alman üretici, geçen yıl yaptığı açıklama ile 2026'da F1'e gireceğini ve Sauber'i devralacağını duyurmuştu.

Ancak o zamandan bu yana proje hakkında pek konuşmadılar ya da spora girişe yönelik pazarlama çalışmaları yapmadılar. Bu yaklaşım Audi'nin F1'e girmekten vazgeçtiği yönünde söylentilere yol açtı.

Bu yılın başlarında Audi'nin güç ünitesi gelişiminde geri kaldığına dair spekülasyonlar da vardı.

Bu tür söylentiler Alfa Romeo/Sauber takım patronu Alessandro Alunni Bravi tarafından açıkça yalanlandı.

"Audi'nin Formula 1'e ve tabii ki Sauber'e büyük bir bağlılığı var."

"Bu bağlılık sadece Audi yönetim kurulunun değil, aynı zamanda Audi danışma kurulu ve Audi/Volkswagen Denetleme Kurulu'nun kararlarından da geliyor."

"Yani bu bir grup kararı ve spora bağlılar."

"Neden iletişim eksikliği olduğu gayet basit. Biz Alfa Romeo F1 Team Stake olarak adlandırılıyoruz."

"Dolayısıyla yıl sonuna kadar takımla, gelecek planlarımızla ve Audi'nin katılımıyla ilgili iletişimde sınırlamalarımız var. Alfa Romeo'ya da bu konuda tamamen saygı duyuyoruz."

"Yani dediğim gibi bize olan bağlılıkları konusunda herhangi bir soru işareti yok."

Photo by: Motorsport Images Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Alfa Romeo F1 Team



Audi'nin Sauber'i tamamen devralması aşamalı olarak planlanıyor. Bravi, bu süreç 2026'ya kadar tamamlanmayacak olsa da, projede değişen bir şey olmayacağından emin.

"Takımın yapısını geliştirmek için çok çalışıyoruz. Halihazırda güçlü bir işe alım planımız var. James Key bunlardan biri ama her hafta yeni atamalar yapıyoruz."

"Bu konuda Audi finansmanına bağımlı değiliz. Aslında iki sahibimiz, iki hissedarımız var; Geçiş sürecine dair aşamalar var ve 2026 yılından önce tamamlanmayacak."

"Yatırım planı da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerimizi mutabık kaldığımız anlaşmaya uygun olarak sürdürüyoruz."