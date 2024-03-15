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Formula 1

Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Audi'nin Sauber'in %100'ünü satın alma kararının beklenenden hızlı gerçekleşmesi, Formula 1 takımına kısa vadede bir destek sağlaması bekleniyor.

Matt Kew
Matt Kew
Güncel:
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Steven Tee / Motorsport Images

Alman üretici, geçen yılın başlarında Sauber Motorsport'un %25 hissesini satın aldıktan sonra 2026'da bir fabrika motoru ve şasi programıyla F1 yarışlarına katılacak.

Audi'nin 2026'ya çok daha yakın bir tarihte imzalanacak olan %75'lik bir yatırımla yetineceği yönünde spekülasyonlar vardı, ancak Alman üretici planlarını hızlandırdı ve tam bir devralma yönünde adım attı.

Sauber'in F1 pist mühendisliği başkanı Xevi Pujolar'a göre bu durum İsviçreli takımın uzun vadeli geleceğini garanti altına alsa da, kısa vadeli bir destek de sağlayacak.

Pujolar, "Elbette bu gelecek için cesaret verici bir gelişme. Ama aynı zamanda bugünü de düşünmemiz gerekiyor, değil mi?" dedi.

Eski Jaguar, Williams ve Toro Rosso çalışanı Pujolarl, Audi'nin mali katkısının önümüzdeki iki sezon boyunca şasi operasyonunun gelişmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

Pujolar, "Bütçe olanakları ve önümüzdeki bir buçuk ya da iki yıl içinde Audi gelmeden önce, tam olarak Audi olmadan önce neler inşa edebileceğimiz açısından önemli olduğunu söyleyebilirim."

"Bu yüzden, sadece ekibi hazır hale getirmek ve önemli olduğunda hazır olmak üzere bu ekibi kurmak için şimdi yapabileceğimiz kadar çok şey yapmamız gerekiyor."

"Bu süre zarfında hâlâ rekabetçi olmak ve her yarışta puan için mücadele etmek istiyoruz."

Xevi Pujolar, Head of Trackside Engineering, Stake F1 Team

Xevi Pujolar, Pist Kenarı Mühendisliği Başkanı, Stake F1 Takımı

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Yaşadığımız tüm sorunlara rağmen bunun bize enerji verdiğini, önümüzdeki dönemin daha iyi olacağına ve başarılı olmak için tünelin ucunda bir ışık olduğuna dair olumlu bir düşünce yapısına sahip olmamızı sağladığını söyleyebilirim."

"Yapmak istediğimiz de bu. Başarılı olmak." dedi.

Daha önceden Alfa Romeo olarak yarışan Sauber, rakiplerinin aksine yeni kural döngüsünün başlangıcından itibaren minimum ağırlık sınırına inmekte zorlandı ve yeni zemin etkili döneme rakiplerinin gerisinde başlayıp 2023'te takımlar şampiyonasında ancak 9. olabildi.

Audi'nin Sauber'i satın alma sürecini hızlandırdığını teyit etmesi, firmanın F1 programından çekildiği yönündeki spekülasyonları da hafifletmiş oldu. Bu gelişme, CEO Markus Duesmann'ın yerine Gernot Dollner'in getirilmesinin ardından geldi. Dollner'in F1'e katılma konusunda daha şüpheci olduğu söyleniyor.

Audi'nin taahhüdünün bir parçası olarak, eski baş geliştirme sorumlusu Oliver Hoffmann'ı tüm Sauber şirketlerinin başına getirdi. Eski McLaren takım patronu Andreas Seidl ise Audi F1 takımının CEO'su olarak atandı.

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