Sauber: "Audi'nin 2026'ya odaklanması, mevcut F1 takımının çalışmalarını etkilemiyor"

Sauber, mevcut performans eksikliğinin, yeni sahibi Audi'nin çabalarının çoğunu Formula 1'in 2026 düzenlemelerine odaklamasıyla ilgili olduğunu reddetti.

Dokuz yarışın ardından henüz puan alamayan tek takım olan Sauber, yılın başında pitstop ve diğer güvenilirlik sorunları yaşadı ve tam da pitstopları kontrol altına almaya başlamışken, İsviçreli ekip son yarışlarda griddeki en yavaş araçla orta sahanın gelişim yarışında geriye düştü.

Hinwil merkezli takımın düşüşü, yeni çoğunluk sahibi Audi'nin Almanya'da üretilen yeni bir güç ünitesini içeren 2026'daki resmi girişine hazırlanmak için kaynak pompaladığı bir zeminde gerçekleşiyor.

Audi'nin, takımın markasını devralmadan önce sonuç almaktan daha öncelikli olan 2026'ya güçlü başlamaya odaklanması Bottas'ın dikkatinden kaçmadı. Fin pilot takımda kalmak için dışarıdan bir aday, ancak Audi Carlos Sainz'ı Nico Hulkenberg'in takım arkadaşı olarak güvence altına alamazsa bu bir seçenek olacak gibi.

Ancak Bottas ya da takım arkadaşı Zhou Guanyu'dan yola devam edecek isim, takım CEO'su Andreas Seidl'ın organizasyonu uzun vadeli başarı için kurduğu dönemde belirsizlik içinde sıkışmış durumda.

Bottas, "Açıkçası, daha iyi bir gelecek için takımda epeyce şey oluyor."

"Bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri atabilirsiniz, yani bu oyunun bir parçası, ama umarım daha iyi durumdayızdır. Tüm söyleyebileceğim bu."

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44 Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Temelde büyük bir sorun yok, sadece performansımızı arttırmaya devam etmeliyiz çünkü etrafımızdaki birçok takım sıçrama yaptı. Biz de sıçrama yaptık ama yeterince büyük değil. Ama dediğim gibi, büyük hedeflerin daha çok gelecek için olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ancak takımın vekil temsilcisi olan yönetim kurulu üyesi Alessandro Alunni Bravi, takımın kısa vadeli performansı ile uzun vadeli hedeflerinin uyumsuz olmadığını iddia ediyor.

"Bence her iki şeyi birbirine karıştırmak hata olur. Audi fabrika takımı için yapılan hazırlıkların mevcut iki sezonu etkilediğini düşünmüyorum ve etkilememeli de."

"Ele almaya çalıştığımız zayıflıklarımız olduğunu düşünüyorum. Andreas geçtiğimiz Ocak ayından bu yana bu dönüşüm sürecinde takımı geliştirmek için çalışıyor. Ancak dönüşüm süreci mevcut yapının iyileştirilmesi ve teknik ekiplerimizi her alanda güçlendirecek doğru kişilerin bulunmasıyla başlıyor."

"Biri fabrika takımı için, diğeri de mevcut ekip için olmak üzere iki ayrı görev olduğunu düşünmüyorum. İki ayrı ekip söz konusu değil. Fabrika takımının temelini oluşturması gereken bir ekip var."

Bravi, Audi'nin Sauber'i tamamen devralma sürecini hızlandırmasının ve Mart ayında %100 hissedar olmasının nedeninin kısmen takımın son dönemdeki kötü durumu olduğunu da sözlerine ekledi.

"İşe alım ve yatırım açısından da olmamız gereken yerde değiliz. İşte bu nedenle Audi, Mart ayında Sauber Grubu'nun tamamını devralmaya karar verdi ve böylece fabrika takımına doğru adım atmak için gerekli olan yatırımları yapmaya başladı."

"Tünelin sonundaki ışığın tam olarak nerede olduğunu biliyoruz, ancak hâlâ tünelin içindeyiz."