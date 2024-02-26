Sauber: "Audi'nin 2026 F1 adanmışlığında değişiklik yok"

Audi'nin Sauber'i satın aldığı Ağustos 2022'de resmen duyuruldu ve o zamandan beri İsviçreli ekip CEO Andreas Seidl yönetiminde altyapısını ve personel sayısını artırıyor.

Bu arada Audi, Neuberg üssündeki özel yeni bir F1 tesisinde güç ünitesini geliştiriyor.

Ancak geçen yıl F1'in önemli savunucularından CEO Markus Duesmann şirketten ayrıldı. Halefi Gernot Dollner'in projeye sıcak bakmadığı düşünülüyor, hatta Almanya'daki haberler Dollner'in takımı satmaya ve planlanan F1 girişinden vazgeçmeye istekli olduğunu öne sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Audi'nin baş geliştirme sorumlusu Oliver Hoffmann'ın F1'de bir göreve getirileceği ve potansiyel olarak Seidl ile şirketin üst yönetimi arasına yerleştirileceğine dair işaretler vardı.

Alunni Bravi her şeyin planlandığı gibi gittiği ve Audi içindeki yönetim değişikliklerinin herhangi bir etkisi olmadığı konusunda ısrar etti.

Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Bravi "Audi Grubu'nun her düzeyde güçlü bir taahhüdü var. Her zaman F1'e girme kararının tek tek bireylerin kararına değil, Audi yönetim kurulunun kararına dayandığını söyledik."

"Bu karar daha sonra Audi'nin danışma kurulu ve VW Grubu'nun denetim kurulu tarafından da onaylandı. Yani bağlılık var." dedi.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Erik Junius

Padok spekülasyonları, Sauber hisselerinin aşamalı olarak Audi'ye geçmesini öngören takvime bağlı olarak takımı büyütmek için gereken yatırımın, Seidl'in öngördüğü hızda takımı büyütmek için yeterli olmadığını öne sürüyor.

Alunni Bravi "Proje zaman çizelgesine ve hissedarlar arasında kararlaştırılan sürece göre ilerliyor. Yönetim kurulu içindeki dinamik hakkında yorum yapmak bize düşmez. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da güçlü bir desteğe sahip olduğumuz."

"Andreas Seidl 2026'ya doğru ekibimizi geliştirmek için Audi çalışanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor. Bence önemli olan da bu. Şimdi medyada bazı spekülasyonlar var. Audi projesinin durumunu anlamanın ilginç olması normal."

"Ancak bizim için durum iyi. Audi ile birlikte hem Hinwil'de hem de Neuberg'de her düzeyde sıkı çalışıyoruz. Herhangi bir değişiklik yok ve 2026 hedefine giderek daha fazla yaklaştığımız için daha da fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

Alunni Bravi ayrıca Hinwil altyapısının geliştirilmesinin programa uygun olarak ilerlediğini ve ekibin gerekli seviyeye ulaşabileceğini teyit etti.

"Basında Sauber'in yapı olarak bir fabrika takımı için sağlam bir temel oluşturmaya yeterli olup olmadığına dair yorumlar yapıldığını gördüm. Audi Sauber Grubu'nu satın almaya karar verdiğinde, tesislerimiz ve teknolojimiz de dahil olmak üzere her düzeyde uygun bir durum tespiti yapıldığını söyleyebilirim."

"En üst pozisyonda rekabet edebilmek için tesislerimizi geliştirmemiz, tesislerimizi genişletmemiz, personel sayımızı artırmamız ve tüm takımların yaptığı gibi teknolojiye yatırım yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Takımı, Basın Toplantısında Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Son dört yılda takımların son teknoloji ürünü tesislere sahip olmak için yeni rüzgar tünelleri inşa ettiklerini gördük. Hepsi teknolojiye ve insana yatırım yaptı. Biz de aynısını yapıyoruz."

"Yönetime göre, hedefimize ulaşmak için gerekli kaynaklara sahip olacağız. F1 bir teknoloji sporudur. Yani bu yolculuk bir yıllık bir yolculuk değil. Andreas'ın liderliğinde başladığımız bir süreç ve hissedarlarımızın desteğiyle çalışıyoruz."

"Dolayısıyla, bağımsız bir takımdan bir fabrika takımı geliştirmek için gerekli olan zamanlamaya göre iyi bir iş yapmak için yapılacak her şey var ve olacak. Bu elbette büyük bir adım."

Alunni Bravi, takım potansiyel sürücülerle görüşürken ve önemli teknik personeli işe almaya devam ederken herhangi bir spekülasyonun dikkat dağıtmaması konusunda kararlı.

Bravi, "Dikkat dağınıklığı olduğunu düşünmüyorum çünkü konuştuğumuz tüm taraflarla, sürücüler ve mühendislerle, proje net. Projemizin zaman çizelgesini tam olarak biliyorlar, grubumuzun lideri Andreas Seidl'in kim olduğunu ve vizyonunu tam olarak biliyorlar."

"Yani tamamen şeffafız. Şimdiden iyi bir işe alım planı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ve her hafta insanların geldiğini göreceğiz."

"Çok çalışıyoruz ama dediğim gibi bu uzun bir süreç. Benim için dikkat dağıtıcı bir şey yok. Elbette F1'de her zaman olduğu gibi medyada çok fazla spekülasyon var ama bu sporumuzun bir parçası. Proje etrafındaki ilgiyi görmekten de mutluyum." dedi.