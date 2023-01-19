Sauber, Audi ortaklığı öncesinde "büyük adımlar" atmayı hedefliyor
Alfa Romeo'nun eski patronu Fred Vasseur, önümüzdeki üç yılın Sauber tesislerini geliştirmek ve Audi'nin gelişi için harcama yapmak için kullanılacağını söyledi.
Audi, uzun süren spekülasyonların ardından 2026 sezonundan itibaren Sauber'le ortaklık kuracağını ve motor üreticisi olarak spora gireceğini duyurdu.
Bu ortaklık kapsamında Sauber, 2026 yılındaki yeni dönemde Audi güç ünitesini kullanacak ve Alman üreticinin fabrika takımı haline gelecek.
O zamana kadar Sauber, Audi döneminin yapı taşlarını oluşturmak adına üç yıla sahip olacak.
Frederic Vasseur'ün ayrılığı sonrası yeni bir yapılanmaya giden Sauber, CEO görevine daha önce Volkswagen Grubu'nda çalışmış Andreas Seidl'ı getirdi.
Şimdi takım, 2023 sezonu öncesinde yeni bir takım patronu arıyor.
Ayrılmadan önce Sauber - Audi ortaklığına değinen Frederic Vasseur, bu üç yıllık dönemin gelecek için kritik olabileceğini kabul etti.
Vasseur, "Audi açısından baktığımızda, takıma ve şasi operasyonuna dahil olan herhangi bir personel olmayacak."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Önümüzde, bir şeyler inşa etmek adına üç yılımız olduğunu biliyoruz."
"Bütçeyi artırıp, sınıra gelmek ve tesisleri geliştirmek için çok çalışmamız gereken üç yılımız var."
"Açık konuşmak gerekirse üç yılın çok fazla olmadığını düşünüyorum. Fakat bu mükemmel bir dönem. Bence 2026'daki yeni motor düzenlemesi Audi için de iyi bir zamanlama olacak."
"Her şey gerçekten mükemmel uyuyor." dedi.
Vasseur ayrıca Alfa Romeo ile yollarını ayıracakları 2023'ün ardından isim sponsoru bulabileceklerini fakat Sauber'in artık takım adında öne çıkacağını dile getirdi.
Vasseur, "Şirketin adı Sauber olarak kalacak. Şasinin adı Sauber olarak kalacak ama bir isim sponsorumuz olabilir." dedi.
Alakalı video
Steiner: "Bu kadar geride kaldıktan sonra 2022'yi kusursuz geçirmemiz zordu"
Toto Wolff, Ferrari F40'ını satıyor
Son Haberler
Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?
Haas patronu Gunther Steiner, Daniel Ricciardo yerine Nico Hulkenberg'e teklif götürmelerinin sebeplerini açıkladı.
Leclerc: "2022'deki başarısızlıklar beni çok daha olgunlaştırdı"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022'de yaşadığı şeylerin ardından kendisini artık çok daha olgun hissettiğini söyledi.
Aston Martin: "Alonso şimdiden gelişmesi gereken alanları belirledi"
Aston Martin'den Eric Blandin, Fernando Alonso'nun Abu Dhabi testinde kendilerine geliştirmeleri gereken alanları belirleme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.
Monte Carlo Rallisi: Ogier ve Toyota fırtına gibi başladı
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, Perşembe gecesi gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.