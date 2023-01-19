Sauber, Audi ortaklığı öncesinde "büyük adımlar" atmayı hedefliyor

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Audi, uzun süren spekülasyonların ardından 2026 sezonundan itibaren Sauber'le ortaklık kuracağını ve motor üreticisi olarak spora gireceğini duyurdu.

Bu ortaklık kapsamında Sauber, 2026 yılındaki yeni dönemde Audi güç ünitesini kullanacak ve Alman üreticinin fabrika takımı haline gelecek.

O zamana kadar Sauber, Audi döneminin yapı taşlarını oluşturmak adına üç yıla sahip olacak.

Frederic Vasseur'ün ayrılığı sonrası yeni bir yapılanmaya giden Sauber, CEO görevine daha önce Volkswagen Grubu'nda çalışmış Andreas Seidl'ı getirdi.

Şimdi takım, 2023 sezonu öncesinde yeni bir takım patronu arıyor.

Ayrılmadan önce Sauber - Audi ortaklığına değinen Frederic Vasseur, bu üç yıllık dönemin gelecek için kritik olabileceğini kabul etti.

Vasseur, "Audi açısından baktığımızda, takıma ve şasi operasyonuna dahil olan herhangi bir personel olmayacak."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Önümüzde, bir şeyler inşa etmek adına üç yılımız olduğunu biliyoruz."

"Bütçeyi artırıp, sınıra gelmek ve tesisleri geliştirmek için çok çalışmamız gereken üç yılımız var."

"Açık konuşmak gerekirse üç yılın çok fazla olmadığını düşünüyorum. Fakat bu mükemmel bir dönem. Bence 2026'daki yeni motor düzenlemesi Audi için de iyi bir zamanlama olacak."

"Her şey gerçekten mükemmel uyuyor." dedi.

Vasseur ayrıca Alfa Romeo ile yollarını ayıracakları 2023'ün ardından isim sponsoru bulabileceklerini fakat Sauber'in artık takım adında öne çıkacağını dile getirdi.

Vasseur, "Şirketin adı Sauber olarak kalacak. Şasinin adı Sauber olarak kalacak ama bir isim sponsorumuz olabilir." dedi.