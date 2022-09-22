Sauber, Audi ile olan anlaşmasını 27 Eylül'de açıklayacak

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Formula 1'in en kötü saklanan sırlardan biri artık resmileşiyor: Alman otomobil üreticisi Audi, 27 Eylül'de İsviçreli Sauber ile ortaklık kuracağını resmi olarak açıklayacak.

Sponsorluk anlaşmasından ötürü Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber, perşembe sabahı Twitter hesabından yayınladığı paylaşımla, 27 Eylül'de büyük bir duyuru yapacağını duyurdu.

Tweette #KeepMakingHistory hashtag'i var, ki bu da "Tarih yazmaya devam edelim!" anlamına geliyor.

Kaynaklar, bunun Audi anlaşmasının duyurusu olduğunu doğruluyorlar. Yani takımın açıklayacağı duyuru, Audi-Sauber ortaklığı olacak.

Audi'nin Sauber ile olan ilişkisinin tam olarak nasıl olacağı şu an için spekülasyon konusu olmaya devam ediyor. Son zamanlarda, başlangıçta Audi'nin Sauber'den %25 hisse alacağı, bunu zamanla %75'e çıkaracağı söyleniyordu.

Kaynaklara göre takımın sahibi Finn Rausing (Tetra Pak), yüzde 25'lik hisseyi kendi elinde tutmak istiyor. Yine de takımın adı artık Audi olacak ve İsviçreli ekip, Audi'nin fabrika takımı olarak hareket edecek.

Porsche kanadından ise şimdilik yeni bir haber yok. Red Bull ile görüşmeler olumsuz sonuçlandığı için artık alternatif arayışındalar.