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Formula 1

Sauber: "Audi F1 sürücü pazarında seyirci değil oyuncu"

Audi'nin Sauber'e verdiği finansal destek, Alman üreticiyi Formula 1 sürücü pazarında bir "seyirci" değil, bir "oyuncu" haline getiriyor.

Ezel Tan
Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sürücülerin en iyi kokpitleri bulmak için çaba gösterdiği 2026 yılında spora girecek olan Audi, şimdiden çalışmalarına başladı ve sürücü pazarındaki kilit taraflardan birisi oldu.

Helmut Marko'nun deyimiyle Audi, Carlos Sainz'a kendilerinin yaklaşamayacağı "kazançlı" bir teklifte bulundu.

Sauber takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi, henüz sürücü kadrosuyla ilgili nihai karar vermediklerini ancak Audi'nin desteğiyle sürücü pazarındaki kilit takımlardan birisi olacaklarını iddia etti.

Alunni Bravi, "Gelecek yıl için sözleşmesi olmayan 14 sürücü var ve tüm takımlar gibi biz de farklı sürücülerle görüşüyoruz."

"Fakat şu anda bizim için herhangi bir karar alma zamanı değil. Şimdi sürücülerimize iyi performans gösteren bir araç vermeliyiz."

"Ancak Audi'nin bağlılığı ve takımımızı geliştirmek için yapılacak tüm yatırımlar sayesinde, gelecekte sürücü pazarında farklı bir rol oynayabileceğimizin görülmesinden dolayı mutluyuz."

"Bence takımımız için iyi bir haber varsa o da nihayet çekici hale geldiğimiz. Biz artık sürücü pazarında bir seyirci değil, oyuncuyuz." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, and Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Stake F1 Team Kick Sauber

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, and Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Stake F1 Team Kick Sauber

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alunni Bravi Sainz ile ilişkilerinin ne durumda olduğu konusunda bilgi vermek istemedi ve pazardaki "siyasi" duruma dikkat çekti.

"Görüşmelerin nasıl olduğu hakkında konuşmak ya da durumu ifşa etmek doğru değil."

"Kimse diğer takımların sürücülere ne teklif ettiğini ya da sürücülerle ne görüştüğünü bilmiyor."

"Başkaları tarafından oynanan oyunun bir parçası olmak istemiyoruz."

Bravi, bunun yerine şu anda ekibinin ana odak noktasının performansı arttırmak olduğunu ekliyor.

"Her sürücü durumu görmek ve takımlarla, özellikle de 2026 öncesinde büyük bir dönüşümden geçen böyle bir takımla ortak bir vizyon olup olamayacağını anlamak adına bizimle görüşüyor."

"Ancak biz sürücülerimize odaklanmış durumdayız ve sürücülerimize saygı duyuyoruz. Takım olarak daha iyi bir performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz."

"Bu, gelecekteki sürücü kadrosunun nasıl olacağına karar vermeye başlamak için ilk adım."

"Performansımızı pekiştirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar puan alamadık, bu nedenle takımın ana hedefinin ve önceliğinin puan almaya başlamak ve ardından sürücüler pazarına bakmak olduğunu düşünüyorum."

"Sürücülerimizle görüşmeli ve ardından elbette pazarı dikkatlice incelemeliyiz."

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