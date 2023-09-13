Sauber, Alfa Romeo için neden en iyi anlaşmaydı?

2023 İtalya GP'si, Sauber ile olan altı yıllık ilişkisinin sonuna yaklaşan Milanolu markanın kendi evindeki son yarışı oldu.

Bu durum İtalyan bayrağını içeren özel bir görünümle kutlanırken, Alfa da hafta sonunu Grand Prix yarışlarına katılımının yansıtması gereken sportif imajı yansıtan etkileyici yeni 33 Stradale modelini tanıtmak için kullandı.

Alfa yönetiminin ve ana şirketi Stellantis'in şu anda karşı karşıya olduğu sorun, bunun devamında ne olacağı.

Sauber anlaşmasının Alfa için altın bir bilet olduğuna şüphe yok. Fiat Chrysler Automobiles ve Ferrari'nin patronu Sergio Marchionne tarafından tasarlanan bu anlaşmayla Alfa, 2018'de tek bir sezon için Sauber'in isim sponsoru olurken, şirket 2019'dan itibaren tüm takım ve şasi ismini pazarlık fiyatına devraldı.

Daha önce de Infiniti ve Aston Martin ile Red Bull Racing gibi F1 takımlarına sponsor olan otomobil üreticileri olmuştu, ancak takım ve otomobil kimliğini almak farklı bir şeydi.

Ucuz bir anlaşmaydı çünkü 2017'de müzakere edildiğinde Hinwil takımı takımlar şampiyonasında büyük bir farkla sonuncu durumdaydı ve çok fazla fırsatı yoktu.

Alfa sadece çok ihtiyaç duyulan parayı getirmekle kalmadı, aynı zamanda teoride diğer sponsorlara ve hatta potansiyel sürücülere hitap edecek seksi bir markaydı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bu proje, kendi güç ünitesini geliştirmenin veya tam bir çalışma projesini sübvanse etmenin maliyetinin bir kısmına F1'de yüksek profilli bir yer edinen Alfa için mükemmel bir şekilde çalıştı.

Hatta ilk yıllarda Alfa, Ferrari'nin genç pilotu için ayırdığı koltuklardan biri üzerinde hak iddia etti. Başlangıçta Charles Leclerc bu koltuğu aldı ve daha sonra Antonio Giovinazzi aday gösterildi.

Ardından geçen yıl Audi'nin Sauber'i satın alması gelişmesi yaşandı. Sözleşmenin tamamlanacağı 2023'teki tek bir sezonun ardından, Alfa'nın 2026'da tam Audi kimliği ortaya çıkmadan önce kalan iki ara yıl boyunca Sauber ile birlikte kalması savunulamazdı.

Audi'nin İsviçreli takımı inşa etmek için yatırım yapması ve rakip bir markanın geçici de olsa bu avantajlardan yararlanmasını sağlaması mantıklı değildi.

Stellantis'in kurulduğu 2021 yılının başında Peugeot'dan ayrılan Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato için, Sauber anlaşmasının kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle kaybedilmesi açıkça hayal kırıklığı yarattı.

Imparato, "Günün sonunda bu [Sauber'in] hissedarlarının meselesi. Ve bizim işimiz bu kararla ilgili olarak herhangi bir kişisel duyguya kapılmak değil, iş açısından hiçbir duyguya kapılmak değil."

"Hissedarlar bir karar aldılar ve asgari olarak biz de bu karara saygı duyuyoruz ve bu arada kararı destekliyoruz. Yani karar bir iş hamlesi yapmak için alındı. Bu konuda kim bir şey söyleyebilir? Hiç kimse."

Alfa Romeo, F1'e katılımının sunduğu pazarlama fırsatlarından en iyi şekilde yararlandı Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

"Alfa Romeo açısından benim görevim Alfa Romeo'nun elektrifikasyon programını bu tür bir karara uyarlamak."

"Yani hayal kırıklığı yok, ancak F1 gibi mükemmel bir dış disiplinde yıllarca biriyle çalıştığınızda, insani davranmanız ve buradaki çalışanlarla bağlantı kurmanız kesinlikle normaldir."

"Eğer Alfa Romeo'da normal bir insan değilseniz, ölmüşsünüz demektir. Bu konuda da hemfikiriz. Yani hayal kırıklığı yok. Otomobili 33 Stradale gibi sunduğunuzda, hayal kırıklığının olmadığını görüyorsunuz, agresifiz ve kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla bir sonraki adımı bulmak zorundayız ve bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"Bir tarafta paylaştığımız makul yatırım seviyesi var çünkü bu her zaman sadece hissedarlara değil çalışanlarımıza da saygı meselesidir." Jean-Philippe Imparato

Imparato orijinal Sauber anlaşmasını başlatmamış olabilir ama son üç yıldır bunun meyvelerini topluyor ve bunun şirketi için ne kadar iyi olduğunun farkında.

"Benim için bu, padoktaki en iyi ROI [yatırım getirisi]. Bu arada, Sergio Marchionne tarafından tasarlanan iş modeli sayesinde Alfa Romeo için bu çok açık. Ve biz bunu her zaman hatırlıyoruz."

"[Stellantis CEO'su] Carlos Tavares ile F1 açısından en iyi iş modeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve muhtemelen motor sporları sponsorluk açısından bunu söyleyebilirim."

"Alfa Romeo için yatırım ve yatırımın geri dönüşü açısından bu tür bir iş modeli şimdiye kadarki en iyisi. Ve bunu unutmuyorum."

Alfa Romeo'nun Sauber anlaşmasının değeri ilk imzalandığından bu yana önemli ölçüde arttı Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

Marchionne'nin Alfa ismini F1'e geri getirdiğinde tahmin edemeyeceği şey, sporun son birkaç yılda yaşadığı ve İtalyan markasının tanıtımı açısından yararlandığı büyümeydi.

Imparato, "Bu hikayede tüm gezegenler aynı hizaya geldi. Çünkü 2019'dan bu yana, FIA ve Formula 1 Yönetimi'nin pistte yaptığı harika bir iş var."

"Yani bir tarafta paylaştığımız makul düzeyde bir yatırım var çünkü bu her zaman sadece hissedarlara değil çalışanlarımıza da saygı meselesidir."

"Bazen dünyanın herhangi bir yerinde krizde olduğunuzda, çalışanlarınıza her ay ödeme yaptığınızı, bir faaliyete, yani bir sponsorluğa yüz milyonlarca dolar harcadığınızı nasıl açıklayabilirsiniz?"

"Dolayısıyla, FIA ve Formula 1 Yönetimi'nin Stefano Domenicali ile birlikte yaptığı harika iş sayesinde makul düzeyde bir yatırıma sahipsiniz ve maliyet kontrolüne sahipsiniz. Buna sahip olduğunuzda, şimdiye kadarki en iyi yatırım getirisine sahip olursunuz. Biz de bunu yaşadık." dedi.

Imparato'nun şimdiki görevi Sauber anlaşmasının yerini alabilecek bir şey bulmak. Kendisi markanın motor sporlarında bir şekilde devam etmesi gerektiği konusunda kararlı.

Imparato, "Önümüzdeki tüm fırsatları masaya yatırdığımızı söyleyebilirim. Başlangıçta Temmuz 2023'te konuşacağımı tahmin etmiştim, bunu yapmadım çünkü hazır değilim."

"Çok açık konuşuyorum. Hazır olduğumda, bir sonraki adım hakkında bilgilendirilecek ilk kişi siz olacaksınız, çünkü mutlaka bir sonraki adımımız var."

Alfa Romeo 33 Stradale'nin lansmanını İtalya Grand Prix'sinde F1 pit alanında yaptı Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

"Alfa Romeo'ya duyduğum saygıdan dolayı ve konumum açısından sağlam olduğumu söyleyebilirim ve markanın konumuyla oynamak istemiyorum, marka ve grup için olumlu bir şey yaptığımdan %100 emin değilsem kamuoyuna açıklamam. Bu yüzden çok çalışıyoruz."

"Hazır mıyız? Hayır. Motor sporlarından çıkmak istiyor muyuz? Hayır. Şu anda bir çözümüm var mı? Hayır. Yüzlerce milyon harcayabilir miyim ve harcamak istiyor muyum? Hayır. Çünkü aynı zamanda markanın elektrifikasyonunu da finanse etmem gerekiyor."

"Mükemmel bir iş modeline sahip değilsem, yüz milyonlarca dolar harcamanın tamamen çılgınlık olduğunu söyleyebilirim. Biz de bunu yapıyoruz."

"Alfa Romeo için Ferrari motoru olmadan hiçbir şey mümkün değil" Jean-Philippe Imparato

"Pazarın evrimi, elektrifikasyon hızı, yazılım hızı, bazı rakiplerin saldırısı ile dünyanın şu anda hareket ettiğini gördüğümde, 'Vay canına, 1 Ocak 2024'ten itibaren dünyadaki hiç kimseye bir tür nakit çıkışı taahhüdüm olmadığı için mutluyum' diyorlar."

"Bildiğimiz şey şu ki, son Grand Prix'de ağlayacağız, bu kesinlikle kesin. Ama şirketin en iyi varlıklarını, hem yol gösteren Sauber'i hem de Alfa Romeo'yu koruyarak ağlayacağız, bundan kesinlikle eminim." dedi.

Sauber'in sınırların dışında kalmasıyla Alfa Romeo'nun F1'de kalmak istiyorsa gidebileceği tek bir yer olduğu aşikar, o da Haas. Ancak, hangi açıdan bakarsanız bakın, böyle bir anlaşma geriye doğru atılmış bir adım olacaktır.

Sorun şu ki, Gene Haas F1'de kendi markasını tanıtmak için bulunuyor, bu nedenle şasisinden veya takım adından asla vazgeçmeyecektir ve MoneyGram'da zaten sağlam bir isim sponsoru var.

Haas ile bir anlaşma yapmak Alfa Romeo'nun F1 padokunda kalması için tek seçeneği olabilir Fotoğraf: Erik Junius

Teorik olarak takımın MoneyGram Alfa Romeo Haas ya da benzer bir kombinasyon olması seçeneği var, ancak bu açıkça şirketin şu anda sahip olduğu tam bir takım ve araç kimliğinden bir geri çekilmeye neden olacaktır.

Ayrıca Sauber'in Alfa GTA ve GTAm yol otomobillerinin geliştirilmesine yardımcı olduğu ve bu birlikteliği haklı çıkarmaya yardımcı olan türden bir teknik işbirliği de olmayacaktır.

Kaynaklardan Haas ile görüşmelerin resmi olarak sona ermediği ve esasen ne yapmak istediğine karar vermenin Alfa'ya bağlı olduğu anlaşılıyor.

Imparato, "Bu konuda asla konuşamam. Ama Carlos Tavares'in bana söylediği bir şeye geri dönelim. Ferrari motoru olmadan hiçbir şey yapılamaz. Yani bu kadar. Bu konuda yorum yapamam ya da herhangi bir açıklama ekleyemem."

"Kesin olan tek şey patronumun yönlendirmesine saygı duyacağım. Patron Carlos ve Alfa Romeo için Ferrari motoru olmadan hiçbir şeyin mümkün olmadığını söyledik."

"Ve eğer bu konuda kendimi ifade edecek olsaydım, Alfa Romeo'muzun marka konumlandırması için de aynı şeyi söylerdim. Alfa Romeo İtalyan'dır, bu konuda hiçbir şüphe yok." dedi.

F1 değilse, Alfa ismi nereye gidebilir? Imperato, Alfa'nın 60'lı ve 70'li yıllarda güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bir kategori olan spor otomobil yarışlarına açık bir ilgi duyuyor. Ferrari'nin WEC'e gelişinin bunu daha cazip bir teklif haline getirdiğini açıkça belirtiyor.

F1'den çıkılması durumunda WEC, Alfa Romeo'yu üst düzey motor sporlarında tutmak için alternatif bir seçenek Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Imparato, "İki şeyin altını çizmek istiyorum. Bence WEC 2023'ün yatırım getirisini 2021 ile karşılaştırırsanız - tam olarak nedenini biliyorsunuz, bir nedeni var ve bu neden hakkında yorum yapmayacağım. Ancak 2021 Monza'daki WEC ile 2023 Monza'daki WEC'i karşılaştırırsanız, WEC'in çekiciliğinin, değerinin güçlü olmasının bir nedeni var."

"İkinci olarak, 33 Stradale ile Alfa Romeo ve WEC arasındaki bağlantıyı görüyorsunuz. Dolayısıyla, bunun çok yakından incelenmeyi hak ettiğini düşünüyorum."

"Stellantis Group'un markalarından birinin [Peugeot] Le Mans'tan çıktığını hatırlıyorsunuz, bir noktada makul bir şeye geri dönene kadar artık sizinle birlikte olmayacağız demişti."

"Motor sporları konusunda deliyiz. Bir bakıma biraz şizofrenikiz!" Jean-Philippe Imparato

"Sonuç çok olumlu oldu çünkü şimdi makul bir şeye geri döndüler ve OEM'ler geri döndü, açıkça görüyorsunuz." dedi.

Imparato'nun da açıkça belirttiği gibi, F1'e katılımın Ferrari'yi de içermesi gerekirken, WEC'te Alfa Romeo'nun kardeş şirket Peugeot ile bir tür işbirliği yoluyla potansiyel bir alternatif yolu var.

"Ben her zaman Stellantis Motorsport'un varlıklarıyla çalışıyorum. Her zaman sadece Stellantis varlıkları hakkında konuşuyoruz."

"Gelecek planlarımı kamuoyuna açıklamıyorum, çünkü ilginç diyebileceğim bir tür iş modeli bulmak istiyorum. Cevap harika bir iş modeli, mükemmel bir yatırım getirisi.

Alfa Romeo en son yollara çıkışını kutlamak için İtalya'da özel bir milliyetçi görünüm sergiledi Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

"Ama size bir şey söylediğimde, üç yıl, beş yıl boyunca size bir şey söyleyeceğim. Altı aylık bir yatırıma geri dönmek istemiyorum. Hayır, ciddi bir şekilde yapacağız, öyle umuyorum."

"Her şeyi inceliyorum. Ancak en iyi yatırım getirisine ve Alfa Romeo'nun geçmişiyle en iyi bağlantıya dayalı bir seçim yapacağız. "

"WRC'yi sevsem ve bu arada Sebastien Loeb'i desteklesem bile Alfa Romeo'yu WRC'de görmüyorum. Başka bir markayla bile olsa ralliye gitmeyeceğim, buna çok dahil oldum. Bunun bir anlamı yok, bu çok açık."

"Ama motor sporlarından çıkmak istemiyorum, hepsi bu. Patronum tarafından gerçekten zorlansam bile, ben de büyük destek görüyorum, çünkü o motor sporları için deli oluyor. Biz de motor sporları için çıldırıyoruz. Bir bakıma biraz şizofrenikiz!"

Imparato, F1'i ne kadar sevse de, Alfa markasının genel başarısının daha büyük resim olduğunu açıkça belirtiyor.

"Benim kalbim Alfa Romeo'da. Ve Alfa Romeo P&L [kâr ve zarar] Alfa Romeo'nun hırsıyla uyumlu olmalı çünkü bir gün ayrılacağım. Ve ayrıldığım gün, üç şey istiyorum."

"Birincisi, otomobillerin kalitesinin farkına varmanız. İkincisi, Arese'deki müzeye geçmişi hatırlatan ve geleceği inşa eden bir şey bırakıyorum. Üçüncüsü, Alfa Romeo'nun sürdürülebilir olması. Bunlar benim sahip olduğum üç misyon. Geri kalan her şey kişiseldir."

Alfa Romeo markasının F1 padokunda kalıp kalmayacağını sadece zaman gösterecek Fotoğraf: Erik Junius