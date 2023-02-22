Sauber Akademi sürücüleri açıklandı, Pourchaire takımda kaldı

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Henüz 20 yaşına dahi ayak basmayan Pourchaire, buna rağmen F2'deki üçüncü sezonunu geçirmeye ve geçen yıl Felipe Drugovich'e kaptırdığı şampiyonluğu kazanmak için mücadele etmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir Sauber bünyesinde bulunan ve 2024'te Guanyu Zhou'nun sözleşmesinin bitmesiyle boşalabilecek bir koltuğu kapmayı hedefleyen genç sürücü, bu amaçla Sauber bünyesinde kalmaya karar verdi.

Sorumlulukları da aynı oranda artan Pourchaire, gelecek sezon Alfa Romeo yedek ve test pilotu olarak görev yapacak.

Akademide yer alan diğer isimler ise 25 yaşındaki F1 Academy sürücüsü Lena Bühler, 17 yaşındaki FRECA sürücüsü Marcus Amand ve Alman karting sürücüsü Taym Saleh.

Alfa Romeo sportif direktörü Beat Zehnder, "Genç yetenekleri keşfetmek ve yetiştirmek her zaman Sauber'in felsefesinin merkezinde yer almıştır. Takımın nihai amacı yarının şampiyonlarını yetiştirmektir."

"Sauber Academy'nin 2023 kadrosu çok umut verici ve her bir sürücüyle çalışmayı dört gözle bekliyorum.

"Theo'nun katılımından bu yana gösterdiği büyüme ve gelişim, resmi yedek pilotumuz olarak terfi etmesi de dahil olmak üzere, bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu."

Theo Pourchaire, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo

"Lena, Marcus ve Taym'a da aramıza hoş geldiniz demekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Kariyerlerinin sonraki adımlarında yanlarında olacak ve onlara motor sporları dünyasında başarılı olmaları için gereken araçları, eğitimi ve kaynakları sağlayacağız."

"Başlamak ve potansiyellerini birlikte daha da açığa çıkarmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Pourchaire ise, "Sauber Akademisi'nin bir parçası olmak benim için büyük bir fırsat ve bunun için minnettarım. Onların desteği olmasaydı şu anda bulunduğum yerde olamazdım ve bana verilen şanslara sahip olamazdım."

"Kendimi harika bir ailenin ve harika bir ekibin parçası olarak hissediyorum, bu da beni mümkün olan en iyi sonuçları almaya daha da itiyor."

"Bu yıl zamanımı F2 ve yedek pilotluk görevlerim arasında paylaştıracağım yoğun bir yıl geçireceğim, ancak bu mücadeleye hazırım ve motive oldum." dedi.