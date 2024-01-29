"Sauber, 2025'te kesinlikle Bottas ve Zhou ile yarışmayacak"

Sauber Motorsport'un Hinwil'deki fabrikasındaki neler olup bittiğini genellikle çok iyi bilen İsviçreli Blick gazetesi, takımın Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun sözleşmesini 2024 sonunda uzatmayacağını iddia etti.

Haberde, "Yenilenen takımın 2025 sezonuna Bottas ve Zhou ile başlamak gibi bir planı yok." dedi.

Bu haber, Ferrari'nin Charles Leclerc ile çok yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı ve Carlos Sainz'ın geleceğinin tamamen açık olduğu bir dönemde geliyor.

Blick, Sainz'ın İsviçreli Sauber temelinde oluşturulan Audi fabrika takımından teklif aldığı haberinin Ferrari'ye çoktan söylenmiş olabileceğini iddia ediyor.

Habere göre İspanyol yarışçının ailesi ile Sauber Grubu'nun CEO'su Andreas Seidl arasında uzun süredir devam eden ve oldukça yakın şekilde ilerleyen temaslar var.

İspanyol sürücüsünün babası ve Audi sürücüsü Carlos Sainz Sr, Dakar Rallisi zaferinin ardından Audi ile alakalı konuşmalar olduğunu doğrulamış ve oğluyla ilgili, "Ben Audi ailesinin bir parçasıyım ve evde hem Audi hem de bu şirketin gelecekte neler başarabileceği hakkında konuştuğumuz çok açık." dedi.

Eğer haberler doğruysa Bottas ve Zhou'nun kusursuz hatta çok iyi bir yıl geçirmesi gerekiyor.