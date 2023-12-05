Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Sauber, 2024 F1 aracını İngiltere'de tanıtacak, yeni isim 10 Aralık'ta açıklanacak

Sauber takım patronu Alessandro Alunni Bravi, takımın 2024 Formula 1 aracını gelecek yıl İngiltere'de tanıtacağını açıkladı.

Editör Sam Hall
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Sauber, son yıllarda araçlarını büyük oranda Avusturya, Almanya ve en çok da İsviçre'de tanıttı. 2023 C43, Zürih'te ve takımın Hinwil'deki genel merkezinde düzenlenen ortak bir etkinlikle tanıtıldı.

Fakat takım, kuruluşundan bu yana hiç İngiltere'de lanman yapmadı ve bu durum 2024'te değişecek.

Autosport Ödülleri'nde konuşan Bravi şunları söyledi: "FIA katılımcı listesi 10 Aralık'ta yayınlanacak ve biz de yeni takım adını o zaman tanıtacağız."

"Bu bir sürpriz olacak ve yeni ortaklarımızla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bence hem iletişim hem de pazarlama açısından yeni bir yaklaşımımız olacak ve aracın lansmanını burada, İngiltere'de yapacağız."

Sauber, Alfa Romeo ile olan altı yıllık ilişkisini sona erdirdikten sonra gelecek yıl yeni bir isim altında yarışacak.

"Bu yıl Alfa Romeo ile olan başarılı ortaklığımızı sonlandırdık. Dolayısıyla 2024 için elbette farklı bir takım ismine sahip olacağız."

"Bildiğiniz gibi Formula 1'de takım ismi aynı zamanda ticari ortaklıktır. Şimdilik daha fazla açıklama yapmak istemiyoruz."

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Alfa Romeo F1 Team

Photo by: Motorsport Images

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Alfa Romeo F1 Team

Sauber, 2026'da Audi'nin fabrika ekibi olacak fakat  Bravi, o tarihe kadar araçta Audi logosu olmayacağını doğruladı.

Sauber Grubu için önümüzdeki 12 ay içinde görülecek değişiklikler sorulduğunda Bravi şunları söyledi: "Elbette dönüşüm süreci için gerçekten çok çalışıyoruz."

"Hâlâ küçük bir takımız, bağımsız bir takımız ama karşı karşıya olduğumuz mücadele büyük, bu yüzden her alanı geliştirmek için çalışıyoruz."

"Her departmanı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sadece bir büyüklük meselesi değil, Sir Jackie Stewart'ın da dediği gibi doğru insanları bulma meselesi, insanlar çok önemli."

"Bizim için en zorlu görev, en iyi insanları belirlemek ve doğru sürece sahip olmak. Tabii ki zorluk büyük."

"Herkesi satın alabiliriz ama zamanı satın alamayız ve bu zorluğun tamamen farkındayız. Bence beklentileri yönetmek en zorlu şeylerden biri olacak."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mekies: "Ücretli zorunlu izin aslında büyük bir şans"
Sonraki haber Schumacher: "Bir şansı daha hak ettiğimi kanıtlamak istiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Sam Hall
Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Formula 1
Abu Dabi GP

Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Formula 1
Japonya GP

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Formula 1

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı" Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Son Haberler

Windsor: "Abu Dabi'deki Verstappen-Leclerc mücadelesi 2021 Britanya'daki kadar iyiydi"

Windsor: "Abu Dabi'deki Verstappen-Leclerc mücadelesi 2021 Britanya'daki kadar iyiydi"

F1 Formula 1

Windsor: "Abu Dabi'deki Verstappen-Leclerc mücadelesi 2021 Britanya'daki kadar iyiydi" Windsor: "Abu Dabi'deki Verstappen-Leclerc mücadelesi 2021 Britanya'daki kadar iyiydi"

BMW: "Toprak'ın BMW ile pit yolundan aşağı gittiğini görmek harikaydı"

BMW: "Toprak'ın BMW ile pit yolundan aşağı gittiğini görmek harikaydı"

SBK World Superbike
Jerez Ekim testi

BMW: "Toprak'ın BMW ile pit yolundan aşağı gittiğini görmek harikaydı" BMW: "Toprak'ın BMW ile pit yolundan aşağı gittiğini görmek harikaydı"

Mercedes: "2024'te geri dönmek kolay olmayacak"

Mercedes: "2024'te geri dönmek kolay olmayacak"

F1 Formula 1

Mercedes: "2024'te geri dönmek kolay olmayacak" Mercedes: "2024'te geri dönmek kolay olmayacak"

FIA, "çıkar çatışması" nedeniyle Susie ve Toto Wolff'a yönelik soruşturma başlattı!

FIA, "çıkar çatışması" nedeniyle Susie ve Toto Wolff'a yönelik soruşturma başlattı!

F1 Formula 1

FIA, "çıkar çatışması" nedeniyle Susie ve Toto Wolff'a yönelik soruşturma başlattı! FIA, "çıkar çatışması" nedeniyle Susie ve Toto Wolff'a yönelik soruşturma başlattı!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol