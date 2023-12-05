Sauber, 2024 F1 aracını İngiltere'de tanıtacak, yeni isim 10 Aralık'ta açıklanacak
Sauber takım patronu Alessandro Alunni Bravi, takımın 2024 Formula 1 aracını gelecek yıl İngiltere'de tanıtacağını açıkladı.
Sauber, son yıllarda araçlarını büyük oranda Avusturya, Almanya ve en çok da İsviçre'de tanıttı. 2023 C43, Zürih'te ve takımın Hinwil'deki genel merkezinde düzenlenen ortak bir etkinlikle tanıtıldı.
Fakat takım, kuruluşundan bu yana hiç İngiltere'de lanman yapmadı ve bu durum 2024'te değişecek.
Autosport Ödülleri'nde konuşan Bravi şunları söyledi: "FIA katılımcı listesi 10 Aralık'ta yayınlanacak ve biz de yeni takım adını o zaman tanıtacağız."
"Bu bir sürpriz olacak ve yeni ortaklarımızla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bence hem iletişim hem de pazarlama açısından yeni bir yaklaşımımız olacak ve aracın lansmanını burada, İngiltere'de yapacağız."
Sauber, Alfa Romeo ile olan altı yıllık ilişkisini sona erdirdikten sonra gelecek yıl yeni bir isim altında yarışacak.
"Bu yıl Alfa Romeo ile olan başarılı ortaklığımızı sonlandırdık. Dolayısıyla 2024 için elbette farklı bir takım ismine sahip olacağız."
"Bildiğiniz gibi Formula 1'de takım ismi aynı zamanda ticari ortaklıktır. Şimdilik daha fazla açıklama yapmak istemiyoruz."
Photo by: Motorsport Images
Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Alfa Romeo F1 Team
Sauber, 2026'da Audi'nin fabrika ekibi olacak fakat Bravi, o tarihe kadar araçta Audi logosu olmayacağını doğruladı.
Sauber Grubu için önümüzdeki 12 ay içinde görülecek değişiklikler sorulduğunda Bravi şunları söyledi: "Elbette dönüşüm süreci için gerçekten çok çalışıyoruz."
"Hâlâ küçük bir takımız, bağımsız bir takımız ama karşı karşıya olduğumuz mücadele büyük, bu yüzden her alanı geliştirmek için çalışıyoruz."
"Her departmanı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sadece bir büyüklük meselesi değil, Sir Jackie Stewart'ın da dediği gibi doğru insanları bulma meselesi, insanlar çok önemli."
"Bizim için en zorlu görev, en iyi insanları belirlemek ve doğru sürece sahip olmak. Tabii ki zorluk büyük."
"Herkesi satın alabiliriz ama zamanı satın alamayız ve bu zorluğun tamamen farkındayız. Bence beklentileri yönetmek en zorlu şeylerden biri olacak."
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