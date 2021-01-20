Sauber, 2022 için Renault motoruna geçmeyi mi düşünüyor?

Sauber normalde 2017 yılının ardından Honda motoruna geçme kararı almıştı. Ancak Frederic Vasseur, takımın yeni patronu olur olmaz bu anlaşmayı fesh etti ve Ferrari motoruna geçti.

Bu anlaşmayla Ferrari&Sauber arasındaki işbirliği giderek artmaya başladı ve Alfa Romeo da bu kapsamda Sauber'in isim sponsoru oldu.

Ferrari şu anda Sauber'e motor ve çeşitli parçalar tedarik ediyor. Ayrıca Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan sürücülerden biri de anlaşma kapsamında Sauber'in ikinci koltuğunda yer alıyor.

Bununla beraber Alfa Romeo, geçen yılın sonunda biten isim sponsorluğu anlaşmasını sadece tek yıllığına uzattı.

Alfa Romeo, bir marka olarak zor günlerden geçiyor ve eğer Sauber'le olan anlaşmalarını sonlandırırlarsa Sauber'in başka bir üreticiye geçmesinin önünde herhangi bir engel kalmayacak.

Ferrari de ilginç şekilde son bir yıllık süreçte Sauber ile olan ilişkisini geliştirmek yerine, Haas'a daha fazla yardım etmeye başladı. Bu, potansiyel olarak ortaklığın sonu anlamına gelebilir.

F1i'nin haberine göre Sauber'in 2022'nin ardından Renault motoruna geçebileceği yönünde ciddi söylentiler bulunuyor.

Renault, McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinden ötürü yeni sezonda sadece Alpine F1 ekibine motor tedarik edecek.

Vasseur ile daha önce çalıştığı Renault arasında bir bağ olduğu biliniyor. Bu anlaşma Renault için de faydalı olabilir çünkü şu anda herhangi Alpine dışında motor sağladıkları herhangi bir ekip yok.

Ayrıca Renault da kendi genç sürücülerini yarıştırmak için bir "B takımına" ihtiyaç duyuyor ve Sauber'le beraber tam olarak bu fırsata sahip olabilirler.