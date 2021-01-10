Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

Jordan EJ12 Formula 1 aracı, 2002 yılında John McQuillam tarafından tasarlandı. Honda motorlu aracı Giancarlo Fisichella ve Takuma Sato kullanmıştı.

Sato ve Fisichella'nın bu araçla elde ettiği en iyi yarış sonucu beşincilikti.

Fisichella bu araçla Avusturya, Monako ve Kanada GP'lerinde beşinci olurken, Sato da Japonya'da beşinci oldu.

İngiliz Track Days şirketi, ilginç şekilde 2002 sezonunda kullanılan bu Formula 1 aracını sürme fırsatı veriyor.

Pist günlerinde kullanılacak olan bu araç, Eddie Jordan önderliğinde tasarlanan 15 araçtan 12.'si konumunda yer alıyor.

Bununla beraber revize edilen araçtaki Honda motoru, 600 beygir güç üreten bir Judd ünitesiyle değiştirildi.

Herhangi bir Formula 1 taraftarı, Hertfordshire'daki Bovingdon Havaalanı’na giderek bu aracı kullanabilecek.

Sunulan paketlere bakıldığında, beş saatlik eğitim ve 10 turluk sürüş seansı için 999 pound (9 bin 996 TL) ödenmesi gerekiyor.

Şasinin yaklaşık 250 bin pound değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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