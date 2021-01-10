Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

paylaşım
yorumlar
Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
Ekleyen:
, Editör

Track Days isimli bir şirket, 2002 yılında Takuma Sato tarafından kullanılan Jordan EJ12 ile sürüş yapma fırsatı veriyor.

Jordan EJ12 Formula 1 aracı, 2002 yılında John McQuillam tarafından tasarlandı. Honda motorlu aracı Giancarlo Fisichella ve Takuma Sato kullanmıştı.

Sato ve Fisichella'nın bu araçla elde ettiği en iyi yarış sonucu beşincilikti.

Fisichella bu araçla Avusturya, Monako ve Kanada GP'lerinde beşinci olurken, Sato da Japonya'da beşinci oldu.

İngiliz Track Days şirketi, ilginç şekilde 2002 sezonunda kullanılan bu Formula 1 aracını sürme fırsatı veriyor.

Pist günlerinde kullanılacak olan bu araç, Eddie Jordan önderliğinde tasarlanan 15 araçtan 12.'si konumunda yer alıyor.

Bununla beraber revize edilen araçtaki Honda motoru, 600 beygir güç üreten bir Judd ünitesiyle değiştirildi.

Herhangi bir Formula 1 taraftarı, Hertfordshire'daki Bovingdon Havaalanı’na giderek bu aracı kullanabilecek.

Sunulan paketlere bakıldığında, beş saatlik eğitim ve 10 turluk sürüş seansı için 999 pound (9 bin 996 TL) ödenmesi gerekiyor.

Şasinin yaklaşık 250 bin pound değerinde olduğu tahmin ediliyor.

İlana buradan ulaşabilirsiniz.

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Önceki haber

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu

Son Haberler

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

3s
2
Formula 1

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

15s
3
Formula 1

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

1s
4
Formula 1

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!

17s
5
Formula 1

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

2s

Son Haberler

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
F1

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
F1

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"
F1

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
F1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"
F1

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.