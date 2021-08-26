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Formula 1 Haberler

Sato: "Gasly ile yarışmak Tsunoda'nın işini kolaylaştırmıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Takuma Sato, Pierre Gasly ile yarışmanın Yuki Tsunoda'nın işini kolaylaştırmadığını çünkü Fransız pilotun çok iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Sato: "Gasly ile yarışmak Tsunoda'nın işini kolaylaştırmıyor"

Yuki Tsunoda, Bahreyn'deki ilk yarışta iyi performans sergiledi fakat sonrasında sık sık kaza yaptı ve ayrıca yarış mühendisine radyodan sürekli tartışmalara giriyor.

Eski Formula 1 pilotu ve Indy 500 galibi Takuma Sato, genç vatandaşının Formula 1'e alışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Takuma Sato, In the Fast Lane podcast'inde yer alırken, “Herkes Yuki'nin saf hızında herhangi bir sorun olmadığını zaten gördü."

"O, çok hızlı bir sürücü ama henüz  20 yaşında. Ayrıca içerisinde bulunduğu durumu da dikkate almak gerekiyor. Tabii ki gridde Haas pilotu Mick Schumacher gibi başka çaylaklar da var. Ancak [Mick'in] takım arkadaşı da bir çaylak. Oysa Yuki, en hızlı genç pilotlardan biri olan Pierre Gasly ile aynı takımda yarışıyor."

"Formula 1'de yarışan her pilot için kıyas noktası takım arkadaşıdır ve her zaman objektif şekilde olmasa bile, başkalarının sizi yargıladığı tek kişidir. Takım, Yuki'nin neler yapabileceğini zaten biliyor fakat dışarıdan bakarak bir sürücünün potansiyelini değerlendirmek o kadar da kolay değil. Fakat Yuki'nin Formula 1'de başarılı olmak için gerçekten büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Sadece daha fazla deneyime ihtiyacı var."

"Şimdiye kadar hâlâ yeterli tecrübe kazanamadı. Formula 1'de yarışmaya başladığımda, kışın neredeyse her hafta Barcelona, Jerez ve diğer pistlerde testler yapardık."

"Sezon boyunca takımın üçünü pilotu ya da test pilotu olması gerekiyordu çünkü yarış pilotları her yere koşturmaktan yorgun düşüyorlardı. Belki de o zaman 10 kat daha fazla tur atardık, lastik testlerinde daha uzun süre çalışırdık ve genel olarak pist üstünde Yuki'den daha fazla zaman harcardık. Bu yüzden zorlanıyor ve onu normal şekilde yargılamak çok zor."

"Gerekli hıza ve kararlılığa sahip olduğu için zamanla güçlü yönlerini göstermeye başlayacağını düşünüyorum. Sabırla beklemek ve onu desteklemek gerekiyor." dedi.

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