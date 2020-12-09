Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak

21 yaşındaki Sato, Campos'la altı yarışa katıldığı 2019 sezonunun ardından, 2020'de tam sezon Formula 2'de yarıştı.

Japon sürücü, 24 yarışlık sezondaki tek puanını Mugello'daki yarışta sekizinci olarak aldı.

Sato, önümüzdeki Salı günü Abu Dhabi'de yapılacak genç sürücü testinde AlphaTauri'nin ikinci aracını sürecek ve Yuki Tsunoda'nın partneri olacak.

Sato, "AlphaTauri'nin bana bir F1 aracını kullanma fırsatı vermesinden ötürü çok mutluyum."

“Araca mümkün olduğunca hızlı şekilde alışmak ve ondan maksimum düzeyde bilgi almak için olabildiğince çok tur atmaya çalışacağız."

"Açıkçası bir F1 aracını kullanmak her yarış pilotunun hayalidir ve Abu Dhabi'de çok eğleneceğime eminim." dedi.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Sato'nun bu yıl F2'de "sağlam" bir iş çıkardığını ve bu testi hak ettiğini söyledi.

Tost, "Yetenekli bir sürücü olduğu için iyi bir iş çıkarabileceğine inanıyoruz" dedi.

“Testin planı basit: bir F1 aracında iyi bir his yakalaması için mümkün olduğunca çok tur atmasını sağlamak. Bu test hem bizim için hem de Marino için çok faydalı olacak. Bir F1 takımının farklı yönleriyle nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ayrıca, teknik açıdan gelecek yıl F2 şampiyonasında devam edeceği için, kesinlikle faydalanabileceği şeyler öğrenecek."

"Bunun geleceği için çok iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sato, F1 testi için Abu Dhabi'ye gitmeden önce Bahreyn'de Trident ile F2 sezon sonu testini tamamlayacak.

Takımların Abu Dhabi testine iki araçla katılmasına izin veriliyor.