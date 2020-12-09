Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak

paylaşım
yorumlar
Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

AlphaTauri, Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonu genç sürücü testinde çalışacağı ikinci ismin Marino Sato olduğunu açıkladı.

21 yaşındaki Sato, Campos'la altı yarışa katıldığı 2019 sezonunun ardından, 2020'de tam sezon Formula 2'de yarıştı.

Japon sürücü, 24 yarışlık sezondaki tek puanını Mugello'daki yarışta sekizinci olarak aldı.

Sato, önümüzdeki Salı günü Abu Dhabi'de yapılacak genç sürücü testinde AlphaTauri'nin ikinci aracını sürecek ve  Yuki Tsunoda'nın partneri olacak.

Sato, "AlphaTauri'nin bana bir F1 aracını kullanma fırsatı vermesinden ötürü çok mutluyum."

“Araca mümkün olduğunca hızlı şekilde alışmak ve ondan maksimum düzeyde bilgi almak için olabildiğince çok tur atmaya çalışacağız."

"Açıkçası bir F1 aracını kullanmak her yarış pilotunun hayalidir ve Abu Dhabi'de çok eğleneceğime eminim." dedi.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Sato'nun bu yıl F2'de "sağlam" bir iş çıkardığını ve bu testi hak ettiğini söyledi.

Tost, "Yetenekli bir sürücü olduğu için iyi bir iş çıkarabileceğine inanıyoruz" dedi.

“Testin planı basit: bir F1 aracında iyi bir his yakalaması için mümkün olduğunca çok tur atmasını sağlamak. Bu test hem bizim için hem de Marino için çok faydalı olacak. Bir F1 takımının farklı yönleriyle nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ayrıca, teknik açıdan gelecek yıl F2 şampiyonasında devam edeceği için, kesinlikle faydalanabileceği şeyler öğrenecek."

"Bunun geleceği için çok iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sato, F1 testi için Abu Dhabi'ye gitmeden önce Bahreyn'de Trident ile F2 sezon sonu testini tamamlayacak.

Takımların Abu Dhabi testine iki araçla katılmasına izin veriliyor.

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Önceki haber

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Sonraki haber

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Marino Sato
Takımlar AlphaTauri
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?

Son Haberler

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

19s
2
Formula 1

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

3s
3
Formula 1

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"

2s
4
Formula 1

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

2s
5
Formula 1

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

22s

Son Haberler

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"
F1

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak
F1

Sato, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"
F1

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"
F1

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"
F1

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"

Son Videolar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.