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Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber'e göre büyük bir başarı öyküsüne sahip olan Red Bull'un daha fazla övülmesi gerekmekte.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
The Red Bull trophy delegate collects the Constructors trophy from Mark Webber

2005 sezonunda F1'e giriş yapan ve 2009 Çin GP'sinde Sebastian Vettel ile tarihinin ilk zaferine ulaşan Red Bull, artık 100 galibiyet barajını aşmış bir takım.

Tarihte bu barajı aşabilmiş sadece beş takım var: Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes ve Red Bull.

Ancak günün sonunda Red Bull ne Ferrari ve Mercedes gibi bir üretici, ne de McLaren ve Williams gibi eski tip bir garaj takımı, dolayısıyla birçok kişi kendilerini "parti takımı" olarak nitelendirmekte.

Takımın ilk yükseliş döneminde büyük rol oynayan ve dokuz zaferinin tamamını Red Bull çatısı altında alan Webber ise Red Bull'un hikayesini "F1 tarihinin en büyük başarı öykülerinden biri" olarak nitelendiriyor.

Autosport'a konuşan Webber, "Eğer Red Bull bir üretici takımı olsaydı, daha fazla övgü toplayabilir, daha iyi bir şöhrete sahip olabilirdi." 

"Takım özünde inanılmaz insanlara dayanıyor, bu kadro iyi araçlar tasarlamak, birçok açıdan baskın performans sergileyebilmek ve şampiyonluklara imza atmak için harika bir iş çıkarttı." 

"Bu kadar becerikli olmaları kesinlikle büyük bir başarı öyküsü."

Mark Webber interviews pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, after Qualifying

Mark Webber interviews pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, after Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ayrıca fabrikalarının bulunduğu bölgeye kattıkları, Milton Keynes'te kurdukları alt yapı ve kalifiye çalışanları da başarının bir diğer kanıtı."

"Spora gösterdikleri bağlılık ve çalışan kalitesi açısından rakipsiz olduklarını söylemeyeceğim ama oldukça iyiler."

"Çok sayıda insan geldi ve gitti.

"İnsanlar Red Bull'un bu spora kattığı istihdam seviyesinin gerçekten olağanüstü olduğunu unutuyor." dedi.

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